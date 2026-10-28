AMLO y Sheinbaum lamentan muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: ‘Sin él, otra sería la realidad política de México’

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD y tres veces candidato presidencial, murió este 28 de octubre de 2026.

La noche de este miércoles 28 de octubre se confirmó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exjefe de Gobierno del Distrito Federal, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de México.

El fallecimiento del hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y una de las figuras históricas de la izquierda mexicana dio lugar a mensajes de condolencias de la presidenta Claudia Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el diputado de Morena, Ricardo Monreal y el exjefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera.

AMLO recuerda a Cárdenas como precursor del movimiento democrático

López Obrador lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y destacó su papel en la historia de México, al considerar que su trayectoria contribuyó a transformar la realidad del país.

“Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”, escribió.

En su mensaje, López Obrador también reconoció la influencia política del fundador del PRD y señaló que su legado permanecerá vigente.

“Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, expresó.

Sheinbaum destaca el legado de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta Claudia Sheinbaum también expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como un hombre de principios firmes y una figura fundamental en la historia contemporánea de México.

En su mensaje, destacó el papel del ingeniero en las elecciones presidenciales de 1988, cuando encabezó un movimiento democrático que, señaló, reunió el anhelo de cambio de millones de mexicanos.

“Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática”, señaló.

La mandataria agregó que Cárdenas honró el legado de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, con una “trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales”.

“Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación (...) Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”, concluyó en su mensaje.

‘Alito’ Moreno lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó sus condolencias por el fallecimiento del político mexicano y reconoció la huella que dejó en la historia nacional.

“Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática de nuestro país”, escribió.

El priista también manifestó su solidaridad con los familiares y allegados del ingeniero, a quienes deseó fortaleza ante la pérdida.

Monreal recuerda a Cárdenas como referente de la izquierda

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó la muerte de Cárdenas Solórzano y lo describió como un “hombre íntegro, con convicciones firmes y una trayectoria vinculada a la izquierda mexicana”.

Monreal también recordó la relación personal que mantuvo con el ingeniero y destacó su ejemplo y congruencia.

“Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen”, señaló.

El legislador extendió sus condolencias a los hijos del político —Lázaro, Cuauhtémoc y Camila— y al resto de su familia.

Mancera despide a su “amigo” Cuauhtémoc Cárdenas

Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, también expresó su pesar por la muerte del ingeniero, a quien recordó como un amigo y un hombre comprometido con el país.

“Con profunda tristeza conocí la noticia de la partida de mi muy querido Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; gran amigo, hombre patriota y cimiento de una lucha política que seguirá con su ejemplo”, escribió.

Los mensajes de condolencias por la muerte de Cárdenas

El exgobernador de Chiapas y senador del Partido Verde, Manuel Velasco, lamentó el fallecimiento y destacó a Cárdenas como uno de los referentes de la lucha democrática y de la izquierda mexicana.

Por su parte, el historiador Pedro Salmerón Sanginés expresó que siempre estimó y respetó al ingeniero, pese a las diferencias que tuvo con él.

Julio Berdegué, ingeniero agrónomo y extitular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), también reconoció su trayectoria y afirmó que Cárdenas prestó importantes servicios al país en la defensa de la soberanía nacional, la democracia y la ampliación de los derechos de la población.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue gobernador de Michoacán, tres veces candidato a la Presidencia de México —en 1988, 1994 y 2000— y fundador del PRD en 1989.

Su candidatura presidencial de 1988 encabezó uno de los principales movimientos opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una elección marcada por la polémica caída del sistema electoral.

En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular.