ICM refuerza su apuesta hotelera en CDMX con Boca Alameda y Mama Shelter

ICM Asset Management fortalece su presencia en el sector hotelero de la Ciudad de México con la apertura de Boca Alameda y el desarrollo de Mama Shelter Ciudad de México. Los dos proyectos combinan la recuperación de inmuebles históricos con marcas internacionales y propuestas vinculadas al carácter de sus barrios: el Centro Histórico y la Roma Norte.

Boca Alameda, ubicado en la esquina de las calles Cristóbal Colón y Doctor Mora, frente a la Alameda Central, cuenta con 88 habitaciones y suites, y forma parte de Autograph Collection, del portafolio de Marriott International.

Con diseño contemporáneo inspirado en México, se plantea como un refugio en medio de la actividad del Centro Histórico y un punto de partida para descubrir la ciudad a pie. Su cercanía con el Palacio de Bellas Artes, el Museo Franz Mayer y el Museo Mural Diego Rivera conecta la experiencia de hospedaje con uno de los principales corredores culturales de la capital.

El desarrollo combina la recuperación de arquitectura histórica con espacios contemporáneos para uso hotelero y comercial. Abarca aproximadamente 6,800 metros cuadrados y representa una inversión de 900 millones de pesos.

Cortesía cliente.

El proyecto comenzó a gestarse hace más de ocho años. Durante la ceremonia de inauguración, John Courtliff, CEO de ICM Asset Management, recordó que su desarrollo inició formalmente en 2019, antes de la pandemia de Covid-19, y requirió varios años de planeación, construcción y colaboración entre socios.

La estrategia de ICM en hospitalidad parte de combinar ubicaciones con vocación turística y cultural, inmuebles con carácter propio y marcas con alcance internacional. En Boca Alameda y Mama Shelter, el diseño y la gastronomía buscan dar identidad a cada propiedad y atraer tanto a viajeros como a residentes de la ciudad.

La propuesta de Boca Alameda incluirá un restaurante de comida mexicana contemporánea del chef Richard Sandoval, concebido como un punto de encuentro para huéspedes y público local. El hotel cuenta además con áreas para eventos, gimnasio, spa y una terraza con alberca y vistas hacia el Centro Histórico.

La apuesta de ICM se extiende a la Roma Norte con el Hotel Mama Shelter Ciudad de México, ubicado en la avenida Álvaro Obregón, que marca la llegada de la marca de origen francés a México. Su propuesta tendrá como eje un gran restaurante bar y una terraza, concebidos como puntos de encuentro para huéspedes y público local.

El establecimiento, desarrollado en colaboración con Revitas y Ennismore, en alianza con Accor, contempla la recuperación de dos inmuebles de la década de 1920 y contará con 100 habitaciones. Su apertura está prevista a partir de diciembre de 2026.

Para Oscar Portillo, Director de Inversiones de ICM en México, la experiencia de hospitalidad depende de quienes la hacen posible: “un gran proyecto no se trata sólo del edificio, ni sólo de la ubicación, ni siquiera de la marca. Se trata de las personas que ayudan a darle vida a este lugar y a crear experiencias”.

Con ambos proyectos, ICM reafirma su confianza en el mercado turístico mexicano y amplía su participación en la hotelería de la capital. La firma espera que la inversión contribuya a generar empleos, abrir oportunidades para proveedores locales y fortalecer la actividad económica de la alcaldía Cuauhtémoc.