Wall Street ‘se asusta’ por la IA y Nasdaq pierde más de 1%; acciones de Alphabet caen 13%

Las operaciones en Wall Street arrojan números rojos, en medio de resultados trimestrales que volvieron a sembrar dudas sobre el retorno de las inversiones en materia de inteligencia artificial.

Bajo este contexto, el Nasdaq encabeza las pérdidas con 1.09 por ciento, ubicándose en los 26 mil 261.00 enteros, seguido por el S&P 500 que cae 0.28 por ciento, en las 7 mil 722.11 unidades, y el Dow Jones que baja 0.19 por ciento, situándose en los 52 mil 373.93 puntos.

Alphabet se desploma más de 13% en apertura

Alphabet perdía 13.18 por ciento tras publicar sus resultados al cierre de la sesión del miércoles, que no cumplieron con las expectativas de los inversores.

El gigante tecnológico divulgó un beneficio neto acumulado de 200.855 millones de dólares en los nueve meses del ejercicio, un 105 por ciento más interanual, y unos ingresos acumulados de 357.269 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, 23 por ciento más respecto al mismo tramo del año anterior, según un comunicado.

Otras empresas del sector tecnológico también arrancaron con pérdidas: Marvell Technology restaba 11.90 por ciento, Intel un 3.5 por ciento, Broadcom un 2.9 por ciento, Micron un 2.8 por ciento y AMD, un 1.54 por ciento.

“Anticipamos que el apetito por riesgo por parte de los inversionistas se mantenga moderado durante la jornada luego del decepcionante desempeño de dos grandes tecnológicas reavivando así las dudas sobre si la enorme inversión en IA está realmente justificada. La publicación de hoy de los resultados de Amazon y los de Apple de la próxima semana continuarán poniendo a prueba el sentimiento de los inversionistas que demandan evidencia de que las grandes inversiones se están traduciendo realmente en mayores ganancias”, indicaron analistas de Bx+.

¿Cómo cotizan la BMV y otros mercados internacionales?

En nuestro país, los centros bursátiles presentan resultados positivos, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.51 por ciento, colocándose en las 69 mil 531.94 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 409.68 enteros, registrando un incremento de 0.46 por ciento.

Del lado de Europa, los principales índices muestran un comportamiento mixto; el DAX de Alemania avanza 1.53 por ciento hasta los 25 mil 697.81 enteros, el CAC 40 de Francia sube 1.32 por ciento, en los 7 mil 990.93 puntos, el Euro Stoxx 50 gana 0.79 por ciento, en las 6 mil 216.44 unidades, el FTSE 100 de Londres avanza 0.37 por ciento, en los 10 mil 734.12 enteros, y el FTSE MIB de Italia sube 0.62 por ciento, colocándose en los 50 mil 132.65 puntos; en contraste, el IBEX 35 de España retrocede 0.06 por ciento, situándose en las 18 mil 872.70 unidades.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) retrocede 2.51 por ciento y cotiza en los 100.20 dólares por barril, mientras que el Brent cede 1.67 por ciento, situándose en los 113.39 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.