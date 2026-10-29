Shein advierte falta de permisos para envíos a México; DHL, FedEx, UPS y Estafeta están igual

Los permisos de DHL, UPS y FedEx vencen el 2 de diciembre. (Shutterstock)

Shein advierte que la demora en la renovación de un permiso clave para sus envíos en México amenaza sus operaciones en el país.

La alerta del minorista de moda en línea se suma a la creciente preocupación del sector, después de que 11 operadores logísticos comenzaran a perder las autorizaciones que les permiten procesar grandes volúmenes de envíos de bajo valor. La empresa declinó revelar cuáles de sus socios de transporte podrían verse afectados.

Los permisos forman parte del llamado esquema T1 de México, que facilita a las empresas de mensajería la importación de envíos por hasta 2 mil 500 dólares por destinatario, según la autoridad tributaria del país. Estas reglas han contribuido al rápido crecimiento del comercio electrónico en México.

Dos permisos T1 ya vencieron en octubre, entre ellos el de Conejo Corriendo, filial en México de la empresa china J&T Global Express y proveedor logístico de plataformas de comercio electrónico como Temu y AliExpress. Welldex Trading también perdió su autorización.

¿Cuándo vencen los permisos para empresas que hacen envíos?

Los permisos de DHL, UPS y FedEx vencen el 2 de diciembre, mientras que el de la empresa mexicana de mensajería Estafeta expirará el 22 de diciembre.

Patrick Lassauzet, director de Comunicaciones de Shein, advirtió que “una reducción en la capacidad operativa autorizada bajo el esquema T1 puede traducirse rápidamente en un problema real para los consumidores”.

Lassauzet citó como ejemplo una interrupción registrada anteriormente este año en uno de los proveedores logísticos de Shein, que afectó unos 200 mil pedidos. Las prolongadas demoras obligaron a la empresa a emitir reembolsos, dijo por correo electrónico.

Shein, que debutó en bolsa a comienzos de este año con una oferta de mil 700 millones de dólares en Hong Kong, dijo que respalda plenamente el cumplimiento de la normativa aduanera, pero pidió la “plena trazabilidad de las operaciones y una supervisión efectiva” por parte de las autoridades.

El senador mexicano Luis Donaldo Colosio, del partido opositor Movimiento Ciudadano, calcula que dejar vencer los permisos podría costarle al gobierno 33 mil millones de pesos en ingresos arancelarios el próximo año y poner en riesgo más de 66 mil empleos.

¿Quién es el responsable de renovar los permisos a empresas de envíos?

El Consejo Aduanero de México, responsable de renovar permisos, no ha revelado públicamente cuál es la estrategia del gobierno ni si prevé prorrogarlos.

El organismo está integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas, la autoridad tributaria y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En respuesta a preguntas de Bloomberg, el consejo señaló que los permisos se publican una vez otorgados y que las decisiones sobre renovaciones y nuevas autorizaciones se toman en reuniones mensuales. Sin embargo, se negó a precisar cuándo fue la última reunión o cuándo será la próxima.

Conejo Corriendo, DHL y FedEx no respondieron a solicitudes de comentarios. UPS dijo que está comprometida con el cumplimiento de los requisitos oficiales para garantizar un servicio de primera clase, pero no ofreció más detalles. Estafeta declinó hacer comentarios.