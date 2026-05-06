FedEx escala su operación en México

Con una expansión que la llevó de 400 a más de 8,000 empleados en 35 años, una red que cubre los 32,000 códigos postales del país y una operación alineada al auge del comercio exterior —del que depende el 70 por ciento del PIB nacional—, FedEx consolida a México como un eje logístico clave en Norteamérica.

La historia de crecimiento de la empresa corre en paralelo con la transformación logística del país, periodo en el que la compañía ha acelerado inversiones en infraestructura, digitalización y movilidad sustentable para capitalizar el nearshoring.

En entrevista, Jorge Torres, vicepresidente de Operaciones de FedEx Express México y con 34 años de trayectoria en la compañía, destacó que la firma ha vivido un proceso constante de transformación, innovación y adaptación a las exigencias del mercado.

La historia de crecimiento de la empresa en México corre en paralelo con la transformación logística del país. Desde su llegada en 1990, FedEx ha evolucionado de una operación incipiente a una plataforma integral que conecta al mercado mexicano con más de 220 países, apoyada en una red global que moviliza 18 millones de paquetes diarios.

En nuestro territorio pasó de tener cinco a 83 estaciones operativas, de un vuelo a seis vuelos diarios hacia Estados Unidos, más de 3,000 vehículos propios y 2,000 subcontratados, además de un centro de distribución nacional terrestre y un centro logístico.

“Ha sido un proceso constante de transformación, de innovación y de adaptación a las exigencias del mercado”, señaló Jorge Torres, quien a lo largo de su trayectoria dentro de la compañía ha sido testigo de primera mano de esta expansión.

Infraestructura en expansión

Con 3,000 vehículos propios, 82 estaciones operativas y seis vuelos diarios hacia Estados Unidos, FedEx ha construido una infraestructura que acompaña el crecimiento del comercio exterior y responde a la demanda de entregas cada vez más rápidas.

Detrás de esta operación, la gestión de datos juega un papel central por ello han desarrollado sistemas de trazabilidad en tiempo real que permiten optimizar rutas, anticipar disrupciones y garantizar niveles de servicio ante el dinamismo del mercado.

Jorge Torres recordó que fueron pioneros en la trazabilidad en tiempo real del movimiento de paquetes en los años 80, específicamente en 1981-1982. “Hoy en día, cada uno de los 18 millones de paquetes que FedEx maneja diariamente tiene su ubicación exacta conocida, ya sea que esté recolectado, en tránsito, en la estación, en la primera o última milla, y se sabe cuándo llegará”.

Asimismo, agregó que esta información es crucial para la planificación de flujos, la ejecución y para garantizar los niveles de servicio. Además de lo obvio, la data de trazabilidad también se utiliza para considerar elementos como cuestiones meteorológicas, tráfico, cambios de ruta y optimización de recursos de transporte.

FedEx es la línea aérea carguera más grande del mundo, con 698 aviones.

El crecimiento de la compañía responde en buena medida, a la consolidación de México como socio comercial estratégico de Estados Unidos y a su red de tratados internacionales. Actualmente, el país canaliza 84 por ciento de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense, en donde las cadenas de suministro se están regionalizando.

“Hemos sido testigos de la transformación logística del país y del auge del comercio exterior, que han posicionado al territorio mexicano como un nodo estratégico. Sin embargo, este avance también enfrenta desafíos estructurales que limitan su desarrollo”, reconoció.

Destacó que los principales cuellos de botella se concentran en tres frentes: la infraestructura física, la regulación y la seguridad, factores que coartan el potencial logístico del país frente a la oportunidad del nearshoring.

“La necesidad de modernizar carreteras, puertos y cruces fronterizos convive con marcos regulatorios que, en algunos casos, pueden ralentizar el flujo de mercancías. A ello se suma el impacto de la inseguridad, que obliga a las empresas a incrementar sus costos operativos para garantizar la continuidad de sus servicios”, aseguró.

Sustentabilidad y electromovilidad

El crecimiento de infraestructura y su capacidad para movilizar millones de paquetes han llevado a FedEx a trazar una estrategia ambiental fuerte. La compañía ha fijado como meta global alcanzar la neutralidad de carbono en 2040, con acciones concretas, algunas de ellas ya en marcha en México.

Entre las que destacan la incorporación de 188 vehículos eléctricos dedicados al reparto y recolección urbana, principalmente en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como el uso de bicicletas eléctricas para hacer entregas en zonas de alta densidad urbana.

Además de reducir emisiones, estas medidas le han permitido disminuir hasta en 30 por ciento los costos operativos asociados al combustible, particularmente en la última milla.

“No obstante, el despliegue de esta tecnología depende de un factor clave: la disponibilidad de infraestructura de recarga, aún limitada en el país”, subrayó Jorge Torres.

PyMEs: nuevo frente de crecimiento

Más allá de las grandes industrias, FedEx también busca fortalecer a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), responsables de más del 90 por ciento de las unidades económicas en México.

A la fecha cuenta con convenios con 25 Secretarías de Desarrollo Económico y la Secretaría de Economía, que tienen el objetivo de convertirlas en empresas exportadoras, mediante asesoría, capacitación, tarifas preferenciales en todos sus envíos y el acceso completo a toda la infraestructura logística de la compañía.

Estas iniciativas han permitido a las PyMEs reducir costos hasta en 30 por ciento y acceder a mercados internacionales con tiempos de tránsito de 24 a 72 horas.

“Nuestro objetivo es integrar a más empresas mexicanas a las cadenas globales de valor, en un momento donde la relocalización de inversiones abre nuevas oportunidades. Además, mantenemos nuestro compromiso con ellas, porque la propia historia de la compañía comenzó como una PyME hace 53 años. En su primera noche de operación, su fundador, Frederick W. Smith, gestionó apenas 183 paquetes, marcando el inicio de una trayectoria que hoy conecta a millones de negocios en todo el mundo”, recordó Jorge Torres vicepresidente de Operaciones de FedEx Express México.