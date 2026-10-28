Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, el tres veces presidenciable, a los 92 años

Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces excandidato presidencial y quien era presidente honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, falleció a los 92 años de edad este miércoles 28 de octubre.

Por ahora, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), informó sobre la muerte del político, uno de los fundadores del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, otros funcionarios como el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, y Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI, lamentaron el fallecimiento y mandaron sus condolencias a familiares del legendario político.

“Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Líder indiscutible de la izquierda mexicana y pilar en la transformación del país. Mi solidaridad para familiares y amigos. Se va un grande, sin el cual no se entendería el México que vivimos”, escribió Noroña en sus redes sociales.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Nacido el 1 de mayo de 1943, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue uno de los líderes históricos de la izquierda en México.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, comenzó su vida en Los Pinos, y tras estudiar el bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana, estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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