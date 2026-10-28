‘El cochinero de Taddei sí es de Morena’, acusa la oposición en el Senado y oficialismo se deslinda

La oposición en el Senado criticó que Morena pretenda deslindarse de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del INE luego de que surgieron señalamientos sobre una red de contrataciones bajo presuntos conflictos de interés.

Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que no quieran ser “Poncio Pilato, y ahora se hagan cargo del cochinero de Taddei”.

Recordó cómo el expresidente Andrés Manuel López Obrador se deshizo en elogios hacia la sonorense. En algunos de los escaños de los legisladores de oposición se colocaron los letreros con la leyenda: “Taddei el cochinero de Morena”.

PAN presentará iniciativa para quitar ‘superpoderes’ a presidente del INE

Adelantó que presentará una iniciativa a la Ley de Procedimientos Electorales para eliminar los superpoderes, aunque consideró que el oficialismo usará de “pretexto” el año electoral para decir que no es viable aprobarla y así “patear el bote”, con el objetivo de que el INE mantenga, al menos durante esta elección, esa facultad que permite nombrar a los integrantes de la Junta General Ejecutiva de forma unilateral.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), rechazó que en la designación solo haya participado Morena, pues el propio Santiago Creel, entonces presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, metió las cédulas a la urna donde resultó ganadora Taddei.

Sheinbaum recuerda que Taddei fue ‘palomeada’ por Lorenzo Córdova

Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó que la exconsejera presidenta del INE “fuera de Morena”, pues su carrera en organismos habría sido palomeada por Lorenzo Córdova, aunque nunca fueron cercanos.

“Ella fue presidenta de la Ople de Sonora en 2014. ¿Quién aprueba la entrada de Taddei en la Oplle de Sonora? El Consejo General del INE. ¿Quién era el Consejo General del INE en aquel momento? Lorenzo Córdova”, dijo desde la mañanera.