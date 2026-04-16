Cárdenas asume cargo honorario en Pemex: Estas serán sus funciones en la nueva Comisión del Petróleo

Cuauhtémoc Cárdenas aceptó el cargo de presidente honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex.

El histórico líder de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, volvió al centro de la política nacional tras asumir la presidencia honoraria de la recién instalada Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La petrolera informó de la instalación formal de esta comisión este jueves, la cual ocurre dentro de un contexto de transformación del sector energético y de crecientes desafíos globales para la industria de los hidrocarburos.

De acuerdo con la paraestatal, se trata de un órgano diseñado para fortalecer la estrategia y el análisis técnico de la empresa productiva del Estado, el cual será encabezado por el ingeniero Cárdenas tras aceptar la invitación para presidirlo.

En un comunicado, Pemex señaló que el propósito central de este organismo es fortalecer el análisis estratégico, la planeación a largo plazo y el seguimiento de la política petrolera nacional.

Lo anterior, como parte de los esfuerzos de Petróleos Mexicanos para alcanzar la soberanía energética, garantizar la seguridad del suministro energético y avanzar hacia la autosuficiencia en hidrocarburos.

¿Cuál será el nuevo papel de Cuauhtémoc Cárdenas en Pemex?

Cárdenas ocupará un cargo honorario dentro de la comisión, lo que implica una función de respaldo simbólico y político más que operativo. Su incorporación busca dotar de mayor legitimidad, experiencia y peso técnico a las decisiones relacionadas con la política energética.

La conducción de los trabajos del organismo recaerá en el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien fungirá como presidente técnico. Esto delimita el rol de Cárdenas como una figura de orientación estratégica y de consulta.

¿Qué es la Comisión Consultiva del Petróleo?

La comisión fue anunciada el 18 de marzo de este año, en el marco del aniversario de la Expropiación Petrolera, como un nuevo espacio de asesoría especializada dentro de Pemex.

Su función principal será analizar las tendencias, condiciones y perspectivas —tanto nacionales como internacionales— de la industria petrolera, con el objetivo de generar recomendaciones que fortalezcan la toma de decisiones estratégicas de la empresa.

Además, operará como un órgano permanente de análisis técnico, integrado por especialistas de distintos ámbitos —energético, académico y jurídico— y sesionará al menos tres veces al año para abordar temas clave del sector, aunque también podrá realizar reuniones de trabajo complementarias.

Entre los invitados expertos que formarán parte de la Comisión Consultiva de Pemex se encuentran: