Que Talleres Gráficos de México haga todo: Sheinbaum propone concentrar producción de material electoral

Sheinbaum propone concentrar la producción de material electoral en Talleres Gráficos de México. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / EFE)

Talleres Gráficos de México debería encargarse de la mayor parte del material electoral. Esta es la solución que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum ante la polémica por una presunta red de corrupción en licitaciones, en las que personas cercanas a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei resultaron beneficiadas.

Sheinbaum anunció una propuesta para consolidar a Talleres Gráficos de México como una empresa del Estado que produzca el material electoral “a precios justos y totalmente transparentes”.

“Vamos a presentar una propuesta para que Talleres Gráficos se vuelva una empresa como tal, con su consejo de administración y con observación externa porque ahí es donde tiene que producirse la mayor parte del material electoral”, dijo en la mañanera del 29 de octubre.

A su parecer, las licitaciones del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) tienen candados para que únicamente ganen las empresas que tienen —supuestamente— el control de los materiales electorales.

Sheinbaum insiste en auditar presidencias pasadas del INE

En este contexto, la mandataria federal hizo un llamado para que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión más profunda de la información financiera del INE y de los OPLE, más allá del periodo de Guadalupe Taddei.

“Por eso la exigencia a la Auditoría Superior de la Federación, que haga la auditoría mientras ella fue presidenta, pero también a todo el periodo anterior. El estudio de cómo es que estas empresas participaban no solamente del Instituto Nacional Electoral, sino también de los organismos estatales”, comentó.

Talleres Gráficos de México, señalado por subcontratar

Sin embargo, la visión de la presidenta Sheinbaum para que Talleres Gráficos de México concentre la producción de la papelería electoral no necesariamente sería toda la solución.

Esta organización también enfrenta señalamientos por subcontratar y favorecer a otras empresas que estarían ligadas indirectamente con funcionarios públicos.

Lo que hace Talleres Gráficos de México, según los señalamientos, es ganar licitaciones y, posteriormente, contratar a otras empresas, quizá a un menor precio que el valor original del contrato, para que realicen el trabajo. De este modo, obtiene un mayor beneficio.

Además, en el reciente escándalo relacionado con Guadalupe Taddei y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, se conoció otro contrato que otorgó la exconsejera presidenta en el que también estaría involucrado Talleres Gráficos de México.

“¿Qué es lo que pienso yo? Es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los Talleres Gráficos que produzca la gran mayoría de la papelería electoral, a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración”, concluyó la mandataria.