‘Purga’ en el INE ‘mete segunda’: Renuncian otros 12 funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei

Blanca Cruz García informó sobre nuevas renuncias en el INE y explicó que se analiza si procede presentar denuncias contra Guadalupe Taddei. (Cuartoscuro).

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, informó que otros 12 funcionarios de la Oficina de la Presidencia presentaron su renuncia la noche del martes. Con estas salidas, suman 15 las bajas de personas vinculadas con la gestión de Guadalupe Taddei, mientras el organismo revisa posibles irregularidades y sus facultades para dar vista a otras autoridades.

Entre quienes dejaron sus cargos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia. Antes de ocupar esa posición, formó parte del gobierno federal de Morena. Las renuncias se suman a las de:

Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación;

José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática,

Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

En conferencia de prensa, Cruz García señaló que las separaciones fueron voluntarias, pero aclaró que antes de aceptarlas formalmente el instituto deberá verificar si existen procedimientos abiertos contra los funcionarios. Para ello, indicó, se solicitará información al Órgano Interno de Control (OIC), pues la situación de cada persona deberá revisarse antes de continuar con el trámite de su salida y el posible pago de finiquitos.

“Se tendrá que dar vista al Órgano Interno de Control para saber si existe algún procedimiento iniciado por alguna situación irregular porque éste es un dato que necesitamos conocer para el tratamiento que se da a las renuncias”, explicó la presidenta provisional.

INE analiza posibles denuncias contra Guadalupe Taddei

Además de revisar las salidas de funcionarios, el Consejo General del INE analiza qué facultades legales tiene para informar a otras autoridades sobre posibles irregularidades durante la administración de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo.

Cruz García explicó que el instituto debe determinar si corresponde dar vista al Órgano Interno de Control, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a otras instancias, a fin de que revisen los hechos y, en su caso, deslinden responsabilidades. La funcionaria aclaró que el INE no es una autoridad fiscalizadora, pero puede comunicar situaciones que considere necesario poner en conocimiento de las instituciones competentes.

“Si termina evaluándose jurídicamente que también tenemos la responsabilidad de dar alguna vista, se tendrá que dar”, afirmó.

La consejera presidenta provisional indicó que el análisis jurídico se realiza con urgencia y que el Consejo General ya cuenta con un primer borrador para delimitar las acciones que puede emprender. Agregó que los 10 integrantes del Consejo acordaron revisar los expedientes y el desempeño de los funcionarios de nivel directivo, incluidos titulares de áreas de la Junta General Ejecutiva, unidades técnicas y coordinaciones.

En tanto, el secretario ejecutivo del INE, Carlos Roberto Félix López, permanece en funciones de manera temporal. Cruz García señaló que su situación también forma parte de la revisión que se realizará sobre las titularidades de las distintas áreas del instituto.

La presidenta provisional no descartó que el análisis derive en denuncias contra la exconsejera presidenta, aunque precisó que primero deben establecerse las atribuciones del organismo y el procedimiento que corresponda.

¿Cuándo elegirá la Cámara de Diputados a la nueva presidencia del INE?

En paralelo, la Cámara de Diputados prepara el proceso para elegir a quien ocupará la presidencia del Consejo General del INE. Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que la convocatoria se prevé someter a votación del pleno el miércoles 4 de noviembre.

De acuerdo con el legislador, el procedimiento podría concluir entre el 6 y el 7 de diciembre, fechas previstas para la votación de la persona que encabezará el organismo electoral.

El proceso contempla la integración de un comité técnico evaluador, la recepción de documentos, la aplicación de exámenes y la realización de entrevistas a las personas aspirantes. Monreal señaló que el calendario dependerá de que las distintas etapas se desarrollen conforme a lo previsto.

El legislador también indicó que, hasta el momento, se contempla que una mujer ocupe la próxima presidencia del INE, aunque pidió esperar a que avance el procedimiento de selección.