Empresa de José Alfredo Hernández Casillas, cercano a Taddei, tiene contratos con 14 OPLE

La compañía de José Alfredo Hernández Casillas ha celebrado contratos con organismos electorales estatales mediante adjudicaciones directas, invitaciones y licitaciones. (Cuartoscuro),

Al menos 14 organismos públicos locales electorales (OPLE) han celebrado contratos con Corporativo Zeg, propiedad de José Alfredo Hernández Casillas, el cual está en la mira de la Auditoría Superior de la Federación por presuntas irregularidades en contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE), donde ha sido beneficiado también presuntamente por un vínculo personal con la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

De acuerdo con los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, el corporativo ha participado en 36 procedimientos de contratación con organismos públicos locales electorales de 14 estados.

En su mayoría con institutos electorales de Veracruz, Coahuila, Aguascalientes, Sonora, Campeche y la Ciudad de México.

Por ejemplo, con Veracruz, ha obtenido contratos por 4 millones 050 mil pesos por adjudicación directa y uno más de 134 mil 903 pesos tras participar en una invitación a tres personas morales.

Con el OPLE de Coahuila, obtuvo un contrato de 12 millones 394 mil pesos, por adjudicación directa y otro de 69 millones 470 mil pesos por licitación.

Guadalupe Taddei deja de ser consejera presidenta del INE

Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del Consejo General del INE, informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, este lunes 26 de octubre. Con su salida, el instituto deberá iniciar el proceso para designar a una nueva persona al frente de la autoridad electoral.

“Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, expresó Taddei en la carta entregada en San Lázaro.

Taddei sostuvo que la organización de las elecciones debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia personal y destacó la importancia de preservar la estabilidad y la independencia del organismo.

“La estabilidad, la independencia y la fortaleza del INE son fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos”, afirmó.

Ricardo Monreal informó que, con la recepción oficial de la renuncia, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados iniciará el procedimiento para elegir a quien ocupará la presidencia del Consejo General del INE.

¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas?

José Alfredo Hernández Casillas es un empresario dedicado al suministro de materiales electorales, está bajo la lupa por ser parte de una supuesta red de empresas que simularon competencia en licitaciones, esto al amparo de su cercanía con Guadalupe Taddei.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo identifica como propietario, apoderado o cabeza operativa de un grupo de al menos siete empresas proveedoras: