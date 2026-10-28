‘Nunca se hallaron irregularidades’: Cordóva responde a Sheinbaum por pedir revisión en contratos del INE

Lorenzo Córdova respondió a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar los contratos del INE durante su gestión. (Foto: Cuartoscuro)

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, respondió este miércoles 28 de octubre a la petición que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre revisar los contratos del organismo durante su gestión.

A través de varios mensajes en redes sociales, el exconsejero presidente aseguró que, durante su gestión (2014-2023), el INE fue una de las instituciones más auditadas del país por distintas instancias.

“En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la ASF sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma”, aseveró.

Agregó que la última auditoría que le tocó fue en 2022 y salió sin ningún señalamiento.

Lorenzo Córdova también señaló que desde 2019, el titular del Órgano Interno de Control, nombrado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados (hoy esa persona es el Consejero Jurídico del gobierno del Edomex).

“Por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó”, acusó.

El exfuncionario destacó que al “INE lo vigilan permanentemente los partidos y, a pesar de la insistencia de Morena y de sus reiteradas acusaciones públicas sin sustento, nunca encontraron irregularidades”.

“Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, aseguró.

Sheinbaum pide que se revisen contratos del INE durante gestión de Córdova

Durante la conferencia de prensa del martes, la mandataria Claudia Sheinbaum hizo un llamado para auditar y transparentar los contratos asignados durante el “último periodo”, en referencia al exconsejero Lorenzo Córdova.

Comentó que las empresas vinculadas al escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei fueron sancionadas anteriormente por la UIF y podrían tener relación con el INE desde hace años.

“Tiene que auditarse y transparentarse todos esos contratos, en el periodo de Guadalupe Taddei, como anteriormente. Tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas (...) que haya transparencia de entonces, del último periodo”, dijo.

¿Por qué renunció Guadalupe Taddei al INE?

La renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE se dio luego de algunas acusaciones de presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

La ASF anunció el viernes pasado una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.

El relevo en el INE coincide con el desarrollo de la etapa organizativa para los comicios de 2027, en los que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gobernaciones estatales y diversos cargos locales.