Viernes caluroso en la Península de Yucatán: Prevén temperaturas de hasta 35 °C este 30 de octubre

Así estará el calor para la Península de Yucatán este viernes 30 de octubre.

El clima en la Península de Yucatán para el viernes 30 de octubre será mayormente caluroso, con cielo despejado en buena parte de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que la entrada de humedad del mar Caribe, combinada con canales de baja presión, causará algunas lluvias aisladas en la región, principalmente en el sur del estado de Quintana Roo.

¿Qué temperaturas tendrá la Península de Yucatán mañana?

Mérida, en Yucatán, registrará temperaturas entre los 19°C y 35°C, con cielo con pocas nubes y viento de 6 km/h. Por otro lado, Cancún, en Quintana Roo, tendrá una mínima de 22.7°C y una máxima de 29.3°C, con cielo despejado. La diferencia de calor será notable, con Mérida más cálida.

Tulum, en Quintana Roo, tendrá una mínima de 20.3°C y una máxima de 31.0°C, con cielo despejado y viento de 6 km/h. Playa del Carmen verá temperaturas entre 21.0°C y 30.0°C. Chetumal, la capital del estado, registrará entre 22.7°C y 29.3°C. Estas ciudades costeras presentarán un ambiente ligeramente más fresco.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias este viernes en la Península de Yucatán?

Aunque el cielo de la Península de Yucatán estará mayormente despejado, el SMN advierte de lluvias fuertes en el sureste del país, incluyendo esta región. Esto se debe a la interacción de canales de baja presión con la entrada de humedad. Las lluvias podrían venir con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en zonas puntuales.

Se espera viento ligero en toda la región, con velocidades de hasta 9 km/h en Cancún y Chetumal, y 6 km/h en Mérida, Tulum y Playa del Carmen. Las condiciones de cielo despejado dominarán la mayor parte del día, lo que favorece un ambiente soleado y caluroso en las principales ciudades. La probabilidad de lluvias significativas se mantiene baja.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Viernes 30 de octubre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Cielo con pocas nubes, viento de 6 km/h.

Sábado 31 de octubre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Cielo con pocas nubes, viento de 6 km/h.

Domingo 1 de noviembre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Cielo con pocas nubes, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica que las altas temperaturas se mantendrán en la Península de Yucatán, con máximas de hasta 35°C y mínimas de 19°C. El cielo seguirá con pocas nubes, lo que promete días soleados y propicios para actividades al aire libre. Se esperan lluvias muy aisladas y ligeras, sin mayor impacto.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Ante el calor que se espera, es importante tomar precauciones para la salud. Se recomienda beber mucha agua, incluso si no se siente sed, para evitar la deshidratación. También se debe usar protector solar y buscar la sombra, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el sol es más intenso y peligroso.

La ropa ligera, de colores claros y fabricada con tejidos transpirables es ideal para tolerar mejor las altas temperaturas. Si se planean actividades al aire libre, es aconsejable hacerlas a primera hora de la mañana o al atardecer. Es crucial proteger a niños, adultos mayores y mascotas del sol directo y el calor extremo.

Fuente: CONAGUA.

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