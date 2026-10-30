¿Por qué frenaron la Modalidad 40 del IMSS? La pensión promedio es de 25 mil 377 pesos, dice Hacienda

El IMSS reporta 798 mil pensionados por Modalidad 40, con un pago promedio mensual de 25 mil 377 pesos.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, expuso que las pensiones por medio de la Modalidad 40 formaban parte de una estrategia que estaba afectando a las finanzas públicas, por lo que decidieron ponerle freno.

“Es una práctica que estaba afectando muchas estructuras del IMSS y a las finanzas públicas, por lo que era importante acotar este esquema y como parte de esa estrategia se abarcó también su financiamiento”, subrayó.

Refirió que se pretende una estrategia más integral.

Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, destacó que la Modalidad 40 representa el 14 por ciento del monto total de las pensiones que paga el IMSS.

“Pero es importante comentar que se ha hecho un análisis del crecimiento que ha tenido esta y justamente lo que se ha observado es que esta participación estaba siendo creciente”, abundó.

La funcionaria aclaró que ese porcentaje corresponde a los recursos pagados y no al número de pensionados que reciben este beneficio.

Modalidad 40: ¿cuántos pensionados hay bajo este esquema?

Información del IMSS indica que actualmente hay 798 mil personas pensionadas por Modalidad 40, quienes reciben una pensión promedio mensual de 25 mil 377 pesos.

Precisaron que, además de los 12 pagos mensuales, los pensionados que utilizaron la Modalidad 40 y se jubilaron bajo la Ley del IMSS de 1973 tienen derecho a un aguinaldo equivalente a un mes de su pensión.

Respecto al monto en pesos que representa el costo de las pensiones por Modalidad 40 durante 2026, Gómez Castro respondió que no tenía la cifra, debido a que corresponde al IMSS realizar esa estimación.

“No, en este no lo puedo comentar, ¿por qué razón? Porque es una estimación que le corresponde hacer al IMSS, no tanto a Egresos”, añadió.

Explicó que el registro de los pensionados corresponde al instituto, mientras que la Subsecretaría de Egresos recibe los montos de las diferentes modalidades y realiza el gasto. “Egresos recibe los montos en las diferentes modalidades y solamente hace el egreso”, puntualizó.