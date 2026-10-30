Megamarcha de trabajadores del IMSS tendrá 2 puntos de salida HOY en CDMX: ¿Qué calles serán bloqueadas?

Los empleados del IMSS piden contratación de más personal, pensiones dignas, basificación y abasto de insumos y equipo médico

¡Prepárate para el viernes de caos vial en la Ciudad de México! Este 30 de octubre, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabezarán la megamarcha que anunciaron desde hace unos días.

La manifestación comenzará a las 15:00 horas y tendrá al menos dos puntos de partida, por lo que se prevén severas afectaciones viales. Se trata de los siguientes:

Centro Médico Nacional Siglo XXI, en Av. Cuauhtémoc No. 330.

Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Paseo de la Reforma 476, donde permanece un plantón de personal de salud.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la megamarcha de trabajadores del IMSS partirá de dichos puntos con el objetivo de llegar a la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc. Sin embargo, también es posible que cambien la ruta de la marcha para llegar al Zócalo.

Además, tendrán como apoyo a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que se prevé el arribo de autobuses en el transcurso del día.

¿Qué calles estarán cerradas hoy 30 de octubre por la megamarcha del IMSS?

Las principales vialidades afectadas por la megamarcha de trabajadores del IMSS serán Avenida Cuauhtémoc con dirección al Centro Histórico, y también Paseo de la Reforma al cruce con Bucareli, donde se prevé que la marcha se incorpore para llegar a Gobernación.

Al respecto, la SSC prepara un operativo vial también en caso de que los manifestantes cambien de ruta y vayan hacia el Zócalo de la Ciudad.

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del IMSS?

Los trabajadores del IMSS exigen la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno Federal y la dirección del Seguro Social.

Una de sus demandas principales es la renuncia del líder sindical, Rafael Olivos, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos internos. Mientras que otras de las exigencias son:

Respeto integral a sus derechos laborales.

Abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad.

y oportuno de insumos y equipo médico de calidad. Revalorización de sus contratos colectivos.

Jubilación digna con garantías.

con garantías. Incremento salarial directo al tabulador.

Fin de la precarización en el seguro social.

Cese inmediato a la intimidación, represalias y el acoso sindical y laboral.

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre dichas exigencias y admitió que deben mejorarse las condiciones del Seguro Social.

“Deben mejorarse las condiciones para apoyar a los trabajadores del IMSS, por ejemplo, se hizo una revisión para aprobar un aumento salarial”, expresó la mandataria durante una de sus conferencias ‘mañaneras’.