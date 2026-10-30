Christa Pike sería ejecutada tras superar inyecciones letales: ‘Es poco probable que cambie su condena’

Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee, aseguró que continúa sufriendo dolores físicos y emocionales un mes después de sobrevivir a dos intentos de ejecución mediante inyección letal.

Mientras se recupera en prisión, sus abogados buscan que se anule la pena muerte, aunque el gobernador de Tennessee, Bill Lee, señalara que la mujer continúa encarcelada conforme a las leyes estatales y dijera que es poco probable que su condena a muerte sea modificada.

La petición se produce después de que la mujer sobreviviera al procedimiento del 30 de septiembre, cuando recibió dos dosis de pentobarbital y posteriormente fue trasladada de urgencia a un hospital.

Christa Pike permaneció inconsciente durante varios días. Según sus abogados, llegaron a creer que tenía muerte cerebral y esperaban que se le retirara el soporte vital. Sin embargo, recuperó la consciencia, fue dada de alta del hospital y regresó a prisión.

Por ahora, la condena a muerte continúa vigente, mientras sus representantes legales buscan que las autoridades reconsideren la pena tras el fallido procedimiento.

‘Había aceptado mi destino’: Christa Pike describe cómo despertó después de la ejecución

Pike, de 50 años, compartió su testimonio en una declaración dictada a su equipo legal y publicada el viernes, en la que describió las secuelas del procedimiento fallido del 30 de septiembre, cuando recibió dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado para ejecutar la pena de muerte mediante inyección letal.

“Hace un mes, el 30 de septiembre, entré en la cámara de ejecución de la prisión masculina de Riverbend preparada para morir. Había aceptado mi destino”, relató.

La mujer recordó que agradeció a quienes la habían apoyado durante años y que se despidió de las personas presentes con un mensaje de amor y bondad. Sin embargo, días después despertó en un hospital, confundida y con dolor.

“Desde aquella noche, no ha habido un solo momento en que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, expresó.

Pike reconoció que nunca había imaginado la posibilidad de sobrevivir al procedimiento ni se había planteado cómo sería su vida después de aquella noche.

“No había pensado en la vida más allá de aquella noche, y me duele profundamente la incompetencia que ha puesto a tantas personas en esta terrible situación”, señaló.

También dijo que continúa pensando en los familiares de la víctima por cuyo asesinato fue condenada y en el sufrimiento que han enfrentado.

Christa Pike permanece aislada en prisión

Aunque Pike aseguró que su estado de salud ha mejorado, permanece en la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Tennessee, donde se encuentra prácticamente aislada de otras personas.

“Me estoy recuperando y sé que me estoy fortaleciendo. Pero sanar no es lo mismo que estar bien”, afirmó.

La mujer también señaló que el aislamiento en el que permanece le provoca un sufrimiento adicional, pues le impide mantener contacto con otras personas.

“Desde aquella noche, he estado prácticamente aislada en la enfermería de la prisión, lejos de otras personas y de las relaciones humanas que tanto significan para mí. Ese aislamiento conlleva su propio tipo de dolor”, declaró.

Pike recordó que pasó 28 años en confinamiento solitario y comparó esa experiencia con las condiciones que enfrenta actualmente.

“Gran parte de lo que estoy viviendo hoy es una repetición de aquella situación”, agregó.