Clima ‘terrorífico’ en CDMX y Edomex: Prevén cielo nublado para este sábado 31 de octubre

Así estará el clima en CDMX y Edomex este sábado 31 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un sábado 31 de octubre con cielo despejado y temperaturas frescas en el Valle de México. Se esperan mañanas frías, especialmente en el Estado de México, y tardes templadas. La probabilidad de lluvia es nula para la región.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex este sábado?

La Ciudad de México tendrá un sábado 31 de octubre con mínimas de 11.0°C y máximas de 24.7°C. Los vientos serán de 8 km/h. Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, presentará condiciones similares, con 11.0°C a 24.3°C.

Toluca, en el Estado de México, será la zona más fría, con mínimas de 5.3°C y máximas de 21.3°C, y vientos de 3 km/h. Ecatepec de Morelos registrará las temperaturas más altas, con 10.7°C a 25.7°C y vientos de 8 km/h. La diferencia térmica es notable.

¿Habrá lluvias o alertas en el Valle de México este sábado?

No se esperan lluvias en el Valle de México este sábado. Las condiciones serán de cielo despejado en todas las zonas, con probabilidad de precipitación nula. Esto garantiza un día soleado, pero es importante abrigarse bien por las mañanas, sobre todo en las zonas más elevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que fenómenos como el ciclón tropical Vance, que se debilita en el noroeste, o canales de baja presión en otras regiones, no tendrán impacto en el centro del país. El Valle de México se mantendrá con estabilidad atmosférica y sin perturbaciones significativas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

sábado 31 de octubre: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 9 km/h.

domingo 1 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 8 km/h.

lunes 2 de noviembre: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el inicio de noviembre en el Valle de México es de estabilidad. Las temperaturas se mantendrán en rangos similares, con mañanas frescas y tardes templadas. El cielo permanecerá mayormente despejado, con un ligero aumento de nubosidad para el lunes 2 de noviembre, sin probabilidad de lluvia.

¿Qué recomendaciones seguir para el fin de semana?

Ante las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde, se recomienda a los habitantes usar ropa en capas. Es fundamental mantenerse bien hidratado, incluso con el cielo despejado. También es importante protegerse del sol, sobre todo en las horas centrales del día, para cuidar la salud.

Para las actividades del sábado, se sugiere llevar una chamarra ligera o suéter por la mañana y noche, y ropa más fresca para las horas de mayor calor. Asegúrese de usar bloqueador solar si planea pasar tiempo al aire libre. Aproveche los cielos despejados para disfrutar sin contratiempos.

Fuente: CONAGUA.

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