Gran Desfile de Día de Muertos 2026: Fecha, hora, ruta, dónde ver, calles cerradas y más

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 terminará en el Zócalo de la Ciudad de México, donde estará instalada la ofrenda monumental. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las celebraciones más representativas de la temporada: el Gran Desfile de Día de Muertos 2026. Las avenidas del centro de la capital se llenarán de música, danzas, personajes monumentales y carros alegóricos que recorrerán algunos de los espacios más conocidos de la capital.

Uno de los atractivos de esta edición será el homenaje a Juan Gabriel, una figura fundamental de la música popular mexicana. El llamado ‘Divo de Juárez’ compartirá protagonismo con otras personalidades de la cultura nacional, entre ellas el escritor Juan Rulfo, la autora Nelly Campobello y el cineasta Emilio ‘El Indio’ Fernández.

El público también podrá encontrar bandas musicales, bailarines, mojigangas y figuras de gran tamaño que avanzarán junto con los carros alegóricos. Entre las propuestas anunciadas destaca El panadero con el pan, una representación dedicada al oficio de los panaderos y a una tradición cotidiana de la capital.

Aunque el desfile se celebra cada año, en 2026 tendrá una modificación importante para quienes planean acudir a las calles del recorrido: el punto de partida cambiará.

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX?

El Gran Desfile de Día de Muertos se realizará el sábado 31 de octubre, en vísperas del 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se conmemora oficialmente el Día de Muertos. La jornada reunirá música, representaciones artísticas y figuras inspiradas en las tradiciones mexicanas.

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026.

Sábado 31 de octubre de 2026. Hora: 14:00 horas.

La entrada será gratuita, por lo que no será necesario comprar boletos para observar el paso de los contingentes desde las calles del trayecto. Sin embargo, conviene llegar con bastante anticipación para encontrar un lugar desde el cual apreciar el desfile.

Gran Desfile de Día de Muertos 2026: ¿Cuál es la ruta OFICIAL?

Una de las principales diferencias de esta edición está en el punto de salida. Esta ocasión, el desfile no comenzará en la Puerta de los Leones, ubicada en el Bosque de Chapultepec. El recorrido arrancará más adelante, en la Glorieta de la Diana Cazadora, desde donde los participantes se dirigirán hacia el Zócalo.

La Autoridad del Centro Histórico informó que la ruta oficial será la siguiente.

Glorieta de la Diana Cazadora.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo de la Ciudad de México.

El desfile concluirá en la Plaza de la Constitución, espacio que también formará parte de las celebraciones de la temporada con una ofrenda monumental, que destaca por su catrina monumental de 32 metros.

Calles cerradas por Desfile de Día de Muertos: ¿Cuáles son las alternativas viales?

La circulación vehicular podría verse afectada en las avenidas y calles por las que pasarán los contingentes, así como en las vialidades cercanas al punto de salida y al Zócalo. Por ello, quienes tengan previsto desplazarse en automóvil por la zona deberán considerar posibles desvíos y modificaciones al tránsito durante el sábado. Para evitar contratiempos, los automovilistas pueden considerar las siguientes alternativas:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

¿Dónde ver el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 EN VIVO? Canales y transmisiones

Si no puedes asistir a las calles de la capital, también habrá opciones para seguir el Gran Desfile de Día de Muertos desde casa. Las transmisiones permitirán observar parte de las actividades, los carros alegóricos y el paso de los contingentes sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Histórico.

Entre las opciones de televisión y plataformas digitales anunciadas para seguir la celebración se encuentran:

Azteca UNO

Capital 21:

Gobierno de la Ciudad de México

ViX

Canal de YouTube de N+

La transmisión está prevista para comenzar entre la 13:30 y 14:00 horas, el mismo horario anunciado para el inicio del desfile. La disponibilidad puede variar según el canal o la plataforma, por lo que se recomienda revisar sus espacios oficiales para localizar la emisión.