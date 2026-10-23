¿Viajas a Janitzio por el Día de Muertos 2026? Por esta razón cerrarán el panteón a turistas

El panteón de Janitzio es uno de los sitios más concurridos durante la Noche de Muertos, cuando las familias honran a sus difuntos.

El panteón de la isla de Janitzio, en Pátzcuaro, Michoacán, permanecerá cerrado a los turistas durante las celebraciones de Día de Muertos debido a trabajos de rehabilitación. Cada año, este cementerio atrae a miles de visitantes que buscan presenciar la tradicional Noche de Muertos.

La restricción se aplicará los días 1 y 2 de noviembre, cuando únicamente las familias de la isla podrán acudir al panteón para honrar a sus difuntos durante la tradicional velación.

El cierre se debe a los trabajos de rehabilitación y albañilería iniciados tras un desgajamiento ocurrido en agosto, a un costado del cementerio. El Gobierno de Michoacán informó que las obras buscan reforzar la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad del recinto.

¿Qué podrán hacer los turistas en Janitzio en Día de Muertos?

Aunque los turistas no podrán entrar al panteón de Janitzio, sí tendrán otras opciones para disfrutar de la Noche de Muertos y conocer las tradiciones de la isla. Para ello, se habilitarán espacios desde los que podrán observar el cementerio y se organizarán actividades culturales en distintos puntos.

Entre las alternativas para los visitantes están:

Andador panorámico: permitirá observar el panteón y el paisaje del lago de Pátzcuaro a través de un recorrido controlado.

permitirá observar el panteón y el paisaje del lago de Pátzcuaro a través de un recorrido controlado. Pasarela lateral y mirador: ofrecerán otros puntos para contemplar el cementerio durante las celebraciones.

ofrecerán otros puntos para contemplar el cementerio durante las celebraciones. Altares monumentales: se instalarán en los andadores y en la cancha de basquetbol.

se instalarán en los andadores y en la cancha de basquetbol. Pesca tradicional: los visitantes podrán apreciar el espectáculo de las emblemáticas lanchas con redes mariposa.

los visitantes podrán apreciar el espectáculo de las emblemáticas lanchas con redes mariposa. Evento cultural: se realizará una presentación en la explanada del Monumento a Morelos.

Durante la Noche de Muertos en Janitzio las familias realizan la tradicional velación, donde honran a sus difuntos con flores y ofrendas. (Diego Simón Sánchez)

¿Cuándo reabrirá el panteón de Janitzio a los turistas?

El cierre del panteón será temporal. Se espera que los turistas puedan volver a ingresar en 2027, una vez que terminen los trabajos de rehabilitación.

Las obras incluyen el reforzamiento de la barda perimetral, la estabilización del terreno y la construcción de una pasarela panorámica y una terraza-mirador. También se contempla la rehabilitación de las áreas verdes y los jardines del cementerio.

Michoacán prepara más de 700 actividades por Día de Muertos

El cierre del panteón de Janitzio a los turistas no significa la cancelación de las celebraciones de Día de Muertos en la isla ni en el resto de Michoacán. Para esta temporada, el estado contempla más de 700 actividades culturales, artísticas y ceremoniales en sus siete regiones turísticas, del 23 de octubre al 2 de noviembre.

Entre las opciones destacan la Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina, en la tenencia de Capula; el recorrido de canoas tradicionales ‘El camino de las ánimas’, en la isla de Urandén, y la colocación de altares familiares en Santa Fe de la Laguna.

En Morelia, el desfile de catrinas y catrines se realizará el 1 de noviembre sobre la avenida Madero. También habrá actividades gastronómicas en distintos municipios, como el Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales, en Tacámbaro, y la Feria del Pan, en Tangancícuaro.