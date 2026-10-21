Rodada nocturna ciclista de Día de Muertos en CDMX: Fecha, ruta y todo lo que debes saber

Rodada Ciclista del Día de Muertos se lleva a cabo en octubre de 2026 dentro de las actividades de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

La Ciudad de México se prepara para una noche de bicicletas, disfraces y ambiente en un evento de Día de Muertos: Se trata del Paseo Nocturno Muévete en Bici 2026, una rodada gratuita.

Las personas podrán participar en bicicleta, patines, patineta o incluso caminando, por lo que no es necesario ser ciclista experimentado para sumarse a la actividad de Día de Muertos al aire libre.

Rodada Ciclista del Día de Muertos Rodada Ciclista del Día de Muertos de 2026 ya reveló la hora y la ruta. (Foto: Cuartoscuro) (Diego Simón Sánchez)

¿Cuándo y a qué hora es la Rodada Ciclista de Día de Muertos 2026?

El Paseo Nocturno Muévete en Bici se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 2026 con una entrada gratuita.

El horario de inicio es a las 6:00 p.m. y termina a las 10:00 p.m, contempla recorrer diferentes calles de la zona de Reforma.

La recomendación es llegar con anticipación, además, invitan a asistir disfrazado, maquillado o caracterizado con temática de Día de Muertos, pero no es un requisito para participar.

¿Cuál es la ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos?

El recorrido anunciado para esta edición contempla una extensión de aproximadamente 26 kilómetros. Según la información compartida por Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, la ruta contempla iniciar en el Bosque de Chapultepec por la calle Grutas y luego por la zona de la pista para corredores hasta El Sope.

Posteriormente continuará sobre Paseo de la Reforma hasta la Glorieta del Ahuehuete para finalizar en Fuente Xochipilli.

¿Qué actividades habrá en el Paseo Nocturno de Día de Muertos?

Además de recorrer la ciudad, las personas asistentes podrán participar en actividades recreativas. Una de ellas será el concurso de disfraces con temática de Día de Muertos, que se realizará en la Glorieta del Ahuehuete.

También se anunció una actividad de baile fitness, por lo que puedes aprovechar la visita para hacer ejercicio y disfrutar del ambiente festivo. De acuerdo con la información difundida sobre el evento de Día de Muertos, habrá préstamo de bicicletas por parte de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Instituto de la Juventud (Injuve). Además, se va a dedicar una zona para instalar una biciescuela.

¿Qué ver en Paseo de la Reforma durante Día de Muertos?

La rodada será una oportunidad para disfrutar de los atractivos de temporada instalados en la capital. Uno de ellos es el Festival de Flores de Cempasúchil, que reúne flores y productos de productores locales sobre Paseo de la Reforma.

Además, el Desfile de Alebrijes Monumentales ya se realizó el sábado 17 de octubre. Aunque el recorrido de estas figuras coloridas ya pasó, puedes aprovechar tu visita para conocer las atracciones de Día de Muertos que permanecen en Reforma y disfrutar de la decoración de la ciudad.

Si planeas recorrer la zona antes o después de la rodada, considera que la afluencia puede aumentar durante la tarde y la noche, por lo que conviene organizar el trayecto con anticipación.

¿Qué llevar a la Rodada Ciclista de Día de Muertos?

Para disfrutar el paseo nocturno, toma en cuenta estas recomendaciones: