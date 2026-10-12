Desfile de alebrijes monumentales 2026: Fecha, horario, ruta y todo lo que debes saber

Las autoridades de la CDMX compartieron detalles sobre el Desfile de alebrijes en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Figuras fantásticas de enormes dimensiones, colores brillantes y formas inspiradas en la imaginación de sus creadores volverán a recorrer las calles como antesala del Día de Muertos.

Se trada del Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 en el cual se reúnen las creaciones que participan en una de las actividades culturales organizadas por el Museo de Arte Popular (MAP).

La edición de este año permitirá observar estas piezas artesanales en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma. Además del recorrido, las personas que asistan podrán visitar la exposición al aire libre que permanecerá instalada durante varias semanas en una de las avenidas más emblemáticas de la capital.

Luego del Desfile de alebrijes, las piezas se exhiben por un determinado tiempo. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

¿Cuándo es el Desfile de Alebrijes Monumentales 2026?

El Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 se llevará a cabo el sábado 17 de octubre, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Cultura de la CDMX.

La entrada para observar el desfile en la Ciudad de México es gratuita, por lo que no necesitas comprar boletos para acudir a las calles por donde pasarán las figuras.

El evento corresponde a la edición número 18 del Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales. La iniciativa reúne el trabajo de artesanos, artistas y colectivos que elaboran criaturas fantásticas con diferentes formas, tamaños y combinaciones de colores.

¿A qué hora comienza el desfile de alebrijes 2026?

El recorrido está programado para comenzar a las 12:00 horas del sábado 17 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Si planeas acudir al evento previo a la celebración de Día de Muertos, puedes llegar con anticipación para buscar un lugar desde el cual observar el paso de las figuras. Debido a que el desfile recorre varias calles y avenidas, conviene considerar los traslados hacia el Centro Histórico y las posibles afectaciones viales.

También es recomendable revisar los avisos de las autoridades capitalinas antes de salir, especialmente si necesitas utilizar transporte público o circular en automóvil por la zona.

El Desfile de alebrijes tiene un premio en efectivo para los mejores tres. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

¿Cuál es la ruta del Desfile de Alebrijes Monumentales 2026?

El recorrido comenzará en el Zócalo capitalino y continuará por algunas de las calles más conocidas del Centro Histórico hasta llegar a Paseo de la Reforma.

La ruta anunciada contempla las siguientes vialidades:

Salida: Zócalo de la Ciudad de México.

Zócalo de la Ciudad de México. Primera parte del recorrido: calle 5 de Mayo.

calle 5 de Mayo. Continuación: avenida Juárez.

avenida Juárez. Tramo final: Paseo de la Reforma.

Paseo de la Reforma. Llegada: Ángel de la Independencia.

¿Hasta cuándo estarán los alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma?

Después del desfile en la CDMX, las figuras permanecerán en exhibición sobre las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz.

La exposición estará disponible del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026, por lo que tendrás varias semanas para recorrerla y observar las creaciones con más detenimiento.

Esta alternativa puede ser útil para quienes no puedan acudir al desfile del sábado o prefieran visitar las piezas sin seguir el recorrido completo.

El desfile de alebrijes en la CDMX se convirtió en una tradición. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo se anuncian los ganadores del concurso de alebrijes 2026?

Además del desfile, el programa contempla una premiación para reconocer algunas de las creaciones participantes. La ceremonia está prevista para el sábado 24 de octubre de 2026, a las 18:00 horas, en el Museo de Arte Popular.

De acuerdo con los premios anunciados para esta edición, los tres primeros lugares recibirán las siguientes cantidades:

Primer lugar: 70 mil pesos.

70 mil pesos. Segundo lugar: 50 mil pesos.

50 mil pesos. Tercer lugar: 40 mil pesos.

También se contemplan 11 menciones honoríficas.