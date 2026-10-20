Ponte vivo: Esto dice la ley sobre el pago triple si trabajas el 2 de noviembre

Te tenemos malas noticias si trabajas el 1 o 2 de noviembre. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

¿Ya tomaste nota de todas las actividades que habrá en Día de Muertos en la Ciudad de México? Si te toca trabajar y tienes dudas sobre cuánto te deberían pagar, te contamos al respecto.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explica que los días 1 y 2 de noviembre no son de descanso obligatorio.

Esto significa que te depositarán tu sueldo sin algún pago extra, lo contrario a lo que sucede por ejemplo, el 1 de mayo o el 25 de diciembre. Además, tu jornada laboral será normal.

Profedet detalla que puedes descansar si tu jefe te concede los días libres de manera voluntaria.

Pero mucho ojo el 1 de noviembre, ya que se te debe pagar tu prima dominical, la cual corresponde al 25 por ciento adicional al salario de ese día.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México?

En México, según la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso obligatorio son:

El 1 de enero.

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

El 1 de mayo.

El 16 de septiembre.

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.

El 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

El 25 de diciembre.

Además, según el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se contemplan tres periodos vacacionales para estudiantes de educación básica, así como para los docentes:

Vacaciones de verano.

Vacaciones de invierno.

Vacaciones de Semana Santa.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas los días de descanso obligatorio en México?

Aunque se contemplan días de descanso obligatorio para los trabajadores en México, en ocasiones hay sectores en los que sí se debe laborar.

Pero la buena noticia es que hay un pago triple ese día. Por ejemplo, si te toca trabajar el 25 de diciembre y ganas 500 pesos, se de depositarán mil 500.

“Además, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá cubrirle a la persona trabajadora el pago de la prima dominical señalado en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo”, detalla la Profedet.