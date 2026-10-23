¿Marco Rubio busca espías en Cuba? Convoca a una ‘asociación discreta’ con la CIA

Trump afirmó que Rubio será el encargado de cerrar un acuerdo con el gobierno cubano después de que EU envíe a su Armada a la isla.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó este viernes a aquellos que quieran impulsar un cambio de gobierno en Cuba a embarcarse en “una colaboración discreta con la CIA”.

El mensaje fue publicado en X por Rubio, de origen cubano, poco después de que el presidente Donald Trump asegurara que, una vez concluida la guerra contra Irán, la Armada estadounidense navegará hasta la isla y que será el propio secretario de Estado el que, por último, solvente la situación en Cuba.

“Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento. Ante la decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”, reza el breve mensaje de Rubio en X.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha elevado la presión sobre La Habana, con sanciones sobre empresas que Washington vincula al gobierno de la isla o sobre el propio presidente, Miguel Díaz-Canel y sus allegados, además de activar un cerco para impedir que Cuba pueda importar combustible tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el principal benefactor de Cuba en materia energética.

Se considera a Rubio, hijo de cubanos, como uno de los principales arquitectos de todo este engranaje.

Marco Rubio llamó a impulsar "un cambio en Cuba" mediante una colaboración discreta con la CIA. (@SecRubio)

Trump dijo hoy durante un mitin en Florida, de donde es oriundo Rubio y donde se concentra la mayor comunidad cubano-estadounidense del país, que, tras enviar a la Armada a Cuba los representantes del gobierno de la isla “levantarán las manos” y que luego enviará ahí “a Marco Rubio a cerrar el acuerdo”.

El mandatario sostuvo que el gobierno de Estados Unidos puede “simplemente poner” a Rubio en Cuba y que “él lo resolverá”.

Cuba acusa a EU de “ambiciones de dominación” sobre la isla

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este viernes a Estados Unidos de “ambiciones de dominación” sobre la isla, en medio de la escalada de tensiones que ha colocado a las relaciones entre Washington y La Habana en uno de sus peores momentos en décadas.

“El gobierno de EE.UU deja claro que no renuncia a sus ambiciones de dominación sobre Cuba”, afirmó el mandatario insular en la red social X.

Díaz-Canel subrayó que “es bueno recordar que los cubanos alcanzamos desde el 1° de enero de 1959 nuestra verdadera independencia y estamos decididos a defenderla”.

Las declaraciones de Trump se enmarcan en plena campaña electoral en Florida, donde las autoridades anunciaron el lunes una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización estadounidense Hermanos al Rescate, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas.

Además tienen como contexto el clima de elevada confrontación política en las relaciones entre Washington y La Habana, que se ha intensificado desde enero cuando Estados Unidos impuso un cerco petrolero a la isla.

A ello Washington ha sumado progresivamente una serie de medidas de “máxima presión” contra sectores vitales de la economía y empresas que negocian con La Habana, en busca de un cambio político en el país caribeño.