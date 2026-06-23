EU sanciona a empresas de Cuba que son clave para la economía de la isla

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a empresas estatales cubanas que, según analistas, podrían ahuyentar a inversionistas extranjeros y profundizar la ya grave crisis económica en el país caribeño.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó este martes que las sanciones están dirigidas a cinco entidades cubanas, tres de ellas vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más conocido como GAESA, se cree que controla casi el 40 por ciento del producto interno bruto de la isla. Al comenzar el 2024, contaba con 14.500 millones de dólares en reservas líquidas.

“La situación en Cuba se está deteriorando mientras el corrupto, brutal y antiestadounidense régimen comunista de la isla sigue dándole prioridad a su control total por encima de la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”, escribió Rubio en la red social X.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, acusó a las “élites del régimen” de usar GAESA para “robar los pocos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en lugar de destinarlos a escuelas, plantas eléctricas y necesidades básicas del pueblo cubano”.

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó las sanciones y calificó a Rubio de “deshonesto y mendaz”.

Cuba ha demostrado ser “más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida”, escribió en X . “Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen”.

El embajador de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, acusó a Rubio de dirigir un coro de mentiras en el que participan Mike Waltz —el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas—, y la representante republicana María Elvira Salazar.

En un comunicado, el funcionario expresó que ningún gobierno, ninguna persona racional —y ciertamente no el pueblo de Cuba, que sufre el impacto económico de la guerra económica de Estados Unidos— puede creer que la intensificación del bloqueo, el cerco energético y el resto de las sanciones más recientes pretendan apoyar al pueblo cubano.

Cualquier persona que preste servicios a las entidades cubanas señaladas corre el riesgo de ser sancionada y quedar excluida del sistema financiero estadounidense.

“Al designar entidades específicas, les están dejando claro a los inversionistas extranjeros: ‘Si su negocio en Cuba toca a cualquiera de estas personas, corre el riesgo de ser vetado’”, explicó Michael Bustamante, profesor y director de Estudios Cubanos y Cubano-Estadounidenses en la Universidad de Miami.

“Para la mayoría de estas empresas, es ir demasiado lejos”, comentó sobre el impacto de las nuevas sanciones.

Las 5 entidades sancionadas por EU, cruciales para la economía de Cuba

Almacenes Universales S.A., o AUSA, figura entre las cinco entidades sancionadas. Al ser la principal empresa de logística y almacenamiento del gobierno cubano, sostiene el sistema de exportaciones e importaciones de la isla y es el principal operador logístico en el puerto de Mariel, al oeste de La Habana. También es la principal compañía de almacenamiento utilizada por el Estado, el sector privado cubano y los socios inversionistas extranjeros.

La semana pasada, Cuba anunció una serie de reformas económicas, entre ellas permitir que el sector privado prescinda del Estado al importar mercancías. Sin embargo, Bustamante indicó que no cree que esa medida ya esté en vigor.

Si las personas o empresas evitan hacer negocios con las entidades de almacenamiento, sostuvo, eso podría interrumpir el flujo de bienes hacia el país y tener consecuencias humanitarias.

Otra que fue sancionada es Rafin S.A., que Bustamante describió como una empresa “muy opaca” que, según cree, opera como el brazo financiero corporativo dentro de GAESA. Aclaró que no es un banco, pero maneja capital del gobierno y de GAESA, y podría participar en acuerdos financieros.

“Aparentemente, eso también supondría un jarro de agua fría a los inversionistas extranjeros que ya están allí”, expresó Bustamante.

La tercera entidad relacionada con GAESA que fue sancionada es Banco Financiero Internacional S.A., un banco comercial que, según Bustamante, es una institución clave para los inversionistas extranjeros. “Si usted no tiene un banco al que pueda acudir en su calidad de inversionista extranjero, eso hace que sus operaciones sean logísticamente bastante difíciles, por decirlo suavemente”, expresó.

Max Meizlish, exfuncionario de aplicación de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, indicó que el banco fue señalado porque es “un nexo clave” para los fondos relacionados con GAESA: “Esto es significativo”.

Otras instituciones sancionadas son Geominera S.A., una compañía minera estatal, y la Empresa Siderúrgica José Martí, que Estados Unidos describió como el mayor productor de acero en bruto de Cuba.

La sanción final se le impuso a Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del expresidente Raúl Castro.

Sanciones impuestas a Cuba llegan tras días de amplias reformas económicas

Las sanciones son las más recientes de una serie dirigida contra el propio GAESA y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

“Es muy, muy difícil descifrar qué está pasando aquí”, expresó Bustamante. “¿Están preparando el terreno para la gran venta de activos estatales cubanos al mejor postor o al peor postor?... ¿Esto forma parte de la receta de una toma hostil?”

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sigue presionando para que haya un cambio en el modelo político y económico de Cuba, acusando a la isla de representar una amenaza para Washington por sus vínculos con adversarios de Estados Unidos. El gobierno cubano ha negado repetidamente que sea una amenaza.

Mientras tanto, Cuba dio a conocer reformas económicas la semana pasada, de las que Bustamante dijo son “potencialmente la liberalización más significativa de la economía cubana en 60 años”, aunque señaló que persisten preguntas y dudas.

Este martes, un portavoz del Departamento de Estado dijo que las reformas “son modestas, largamente atrasadas y, en última instancia, señales de humo superficiales del régimen cubano. Esto forma parte del manual de la dictadura: anunciar un ciclo de supuestas reformas para insinuar un deseo de cambio, y luego revertir rápidamente cualquier cambio en el momento en que el control total del régimen se vea mínimamente amenazado”.

“El gobierno estadounidense va a seguir aplicando presión sobre el régimen hasta que el régimen sea una bestia completamente diferente”, manifestó Meizlish, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Estados Unidos.

Cuba ya enfrenta severos apagones, escasez de alimentos y agua, y un sistema de salud en deterioro, derivados en parte de un bloqueo energético por parte de Washington. A finales de enero, el gobierno de Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, que dependía en gran medida de envíos de crudo desde Venezuela, los cuales se detuvieron después de que Estados Unidos atacara el país sudamericano.