EU emite advertencia a una empresa por presunto ‘tráfico de propiedades confiscadas’ en Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este martes una carta de advertencia a una empresa extranjera, que no especificó, por estar presuntamente vinculada al tráfico de propiedades confiscadas en Cuba.

El Departamento de Estado advirtió en su cuenta oficial de X que los altos directivos de la compañía podrían quedar sujetos a restricciones migratorias bajo la legislación vigente.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, recordó el secretario de Estado, Marco Rubio, al subrayar la línea dura de la Administración en materia de política hacia Cuba y el uso de herramientas migratorias como mecanismo de presión diplomática.

La medida forma parte de la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, de endurecer las restricciones de visado contra actores extranjeros involucrados en la explotación de bienes expropiados en la isla.

El pasado 11 de junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia municipal para operar de la empresa Vanguard Energy, que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible, tras las sanciones que anunció a principios de mes el Departamento de Estado de Estados Unidos contra Unión Cuba-Petróleo (Cupet), compañía estatal de la isla.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció que revocó a la compañía, con sede en la zona metropolitana de Miami, su Recibo de Impuesto Comercial Local, licencia requerida para hacer negocios en el condado, por sus “envíos propuestos de combustible a la dictadura comunista socialista asesina cubana”.

El endurecimiento de las medidas se suma a otras sanciones recientes de Washington contra el Gobierno cubano, que incluyen restricciones a funcionarios del régimen de Miguel Díaz-Canel y la vigencia de órdenes de búsqueda contra antiguos dirigentes vinculados a la familia Castro.

La Asamblea Nacional cubana evaluará este jueves las nuevas reformas económicas

El Consejo de Estado de Cuba convocó para este jueves una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) para evaluar las reformas económicas anunciadas el viernes pasado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

La cita, anunciada este martes en la Gaceta Oficial, sucederá al pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) previsto para este miércoles, donde también se estudiará el paquete de medidas de apertura, liberalización y descentralización.

Como es procedimiento habitual en Cuba, una vez que las medidas reciban luz verde del Comité Central del PCC, un órgano político clave en la isla, le toca el turno de ratificación a la ANPP, donde normalmente se aprueban por unanimidad todas las propuestas que le llegan.

Las medidas anunciadas por Díaz-Canel van de la entrada en el sector turístico de “nuevos actores” en “nuevas modalidades” al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por cambios para ampliar el rol del sector privado.