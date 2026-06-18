Partido Comunista de Cuba da ‘visto bueno’ a reformas económicas de Díaz-Canel

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) dio este lunes luz verde a las reformas económicas avanzadas el pasado viernes por el presidente del país y primer secretario de la formación, Miguel Díaz-Canel.

Este organismo clave del poder político en la isla celebró esta tarde un pleno extraordinario para evaluar de urgencia un paquete de medidas que promete liberalizar y descentralizar la economía cubana, sumida en una profunda crisis por motivos internos y externos.

Poco después del inicio de la reunión, el PCC apuntó en redes sociales que las propuestas surgen “como expresión de la lógica de desarrollo en el período histórico” y que, en ningún caso, “constituyen una desviación del proyecto socialista”.

Para terminar de ratificar el respaldo del Comité Central a este grupo de medidas, José Amado Ricardo Guerra, miembro del Buró Político del PCC (alta dirección del partido), leyó una declaración de apoyo del expresidente Raúl Castro, referente político principal en la isla a pesar de haber abandonado ya todos sus cargos formales.

Castro “está plenamente de acuerdo” con las reformas económicas planteadas por Diaz-Canel y “convencido de que del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, siempre salen las mejores ideas”, afirmó.

Ricardo Guerra agregó que el expresidente llamó también a la participación del pueblo en las reformas e instó a los dirigentes a “actuar con los pies y los oídos pegados a la tierra, tomando muy en cuenta las opiniones y preocupaciones de la población”.

El siguiente paso legal de las reformas es su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), a la que se ha convocado también de manera extraordinaria para este jueves. Este cuerpo legislativo acostumbra a ratificar por unanimidad las propuestas que le llegan.

El paquete de cambios fue avanzado el viernes pasado por Díaz-Canel en una comparecencia por sorpresa ante medios estatales.

Las medidas van de la entrada en el sector turístico de “nuevos actores” en “nuevas modalidades” al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios.

Estos cambios económicos pueden servir a la vez dos objetivos: atajar la profunda crisis estructural que sufre la isla, con una profunda contracción en los últimos seis años, y calmar la presión de EU, que exige profundas reformas políticas y económicas a La Habana y ha llegado a amenazar con una intervención militar para lograrlo.

Díaz-Canel sobre las reformas: “la realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves que la realidad de la isla, marcada por una grave crisis económica, “impone cambios urgentes y necesarios”, al referirse al paquete de reformas económicas al que el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) dio luz verde.

En un discurso difundido hoy, pero que tuvo lugar ayer miércoles tras concluir un pleno extraordinario para evaluar de urgencia las medidas que prometen descentralizar la economía cubana, Díaz-Canel reconoció que el papel del PCC “no es explicar la crisis” sino “cambiar lo que haya que cambiar”.

Las reformas económicas fueron avanzadas el viernes pasado por el propio Díaz-Canel e incluyen la entrada en el sector turístico de “nuevos actores”, el fomento de la inversión extranjera directa, cambios para tratar de dinamizar la agricultura, el comercio exterior, y descentralizar la toma de decisiones a fin de dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios.