Cuba abre su economía: Estas son las reformas clave impulsadas por el Partido Comunista

Estas son las reformas económicas que transformarían el modelo cubano tras décadas de centralización por el Estado. (EFE)

A partir de las declaraciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y de otros funcionarios, se conocieron algunas de las medidas aprobadas por el Partido Comunista de Cuba que, en caso de recibir el aval del Parlamento, impulsarían una inédita política de mercado en la isla.

Cambios significativos a su modelo económico que está vigente desde hace décadas y donde el gobierno tiene las decisión inicial y final.

A continuación, se presenta un resumen de las iniciativas más relevantes.

Descentralización y reducción del Estado

En el actual modelo cubano, el gobierno central define qué se produce, quién lo hace, los precios de venta y la manera en que se asignan los recursos.

Con las nuevas medidas, los municipios recibirían la facultad de decidir qué empresas autorizar en sus territorios y cómo relacionarse con compañías estatales, cooperativas y negocios privados.

También contarían con atribuciones para importar, exportar y gestionar sus ingresos en moneda extranjera. Cuba cuenta con 168 municipios distribuidos en 15 provincias.

Además, la Asamblea Nacional del Poder Popular —el Parlamento— analiza un proyecto de ley que busca reducir de 27 a 21 la cantidad de ministerios.

Autonomía de las empresas estatales

Las empresas podrán diseñar sus sistemas salariales y contarán con facultades amplias para utilizar sus utilidades.

Además, tendrán autorización para importar, exportar y asociarse con empresas privadas o cooperativas. A la fecha, Cuba cuenta con unas 2 mil empresas estatales.

Comercio exterior para Pymes

En la actualidad, los empresarios privados que importan y exportan —como las pequeñas y medianas empresas (Pymes)— deben realizar estos procesos a través de una agencia estatal que establece plazos y tarifas.

Con las nuevas medidas, esa intermediación desaparecería.

Además, el gobierno otorgaría incentivos a la importación de insumos y materias primas destinadas a procesos productivos.

Actividades privadas

Las medidas buscan acelerar la aprobación de pymes y fomentar su asociación con el Estado.

Actualmente, más de 9 mil 500 pymes operan en la isla, tras un proceso que comenzó en 2021.

Inversión extranjera y participación de cubanos

Las autoridades eliminarían restricciones relacionadas con el uso de cuentas bancarias y la aprobación de inversión extranjera directa.

Los cubanos residentes dentro y fuera del país podrán participar como actores económicos junto con inversionistas extranjeros, empresas estatales y cooperativas.

Eliminación de subsidios

Tras el triunfo de la Revolución cubana, el gobierno instauró una libreta de abastecimiento que permite a la población adquirir diversos productos a precios controlados.

Con las nuevas medidas, los subsidios se eliminarían de forma gradual. Entre ellos destacan los apoyos destinados a los alimentos, que pasarían a precios de mercado.

Uso de la tierra

Los campesinos tendrán acceso a los mercados de insumos y al mercado cambiario.

Además, el gobierno ampliaría los permisos para la inversión extranjera en la producción de alimentos.