Ofrenda Monumental del Zócalo 2026: Fechas, posible récord Guinness y todo lo que debes saber

Así fue la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo en 2025 (Foto: Cuartoscuro).

¡El característico aroma a cempasúchil y pan de muerto ya está aquí! La Ciudad de México abre su tradicional Ofrenda Monumental en el Zócalo y este año tiene como protagonista a la emblemática Catrina, en un montaje dedicado al artista José Guadalupe Posada.

Además de la escultura de gran escala, la Plaza de la Constitución presenta tapetes de aserrín, cempasúchil y figuras intervenidas por artistas. Con un acceso libre, el público puede acercarse a este espacio del Centro Histórico para recorrer la instalación durante las celebraciones de Día de Muertos.

¿Cuándo estará la Ofrenda Monumental del Zócalo 2026? Calendario de fechas

La Ofrenda Monumental puede visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México.

La figura central de este año es una Catrina de 32 metros de altura, elaborada en cartonería. La Secretaría de Cultura capitalina informó que el montaje busca establecer un récord Guinness con la representación monumental.

El actual récord lo ostenta una catrina de 28.15 metros que fue instalada en 2023 en el Faro del Malecón de Puerto Vallarta, Jalisco, luego de romper por dos años consecutivos su propia marca, de acuerdo con el registro de Guinness.

La escultura que planea hacer la Ciudad de México rinde homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la imagen conocida originalmente como La Calavera Garbancera y que posteriormente se popularizó como ‘La Catrina’.

La figura adquirió su apariencia mucho más popular y conocida después de que el muralista Diego Rivera la incorporó a su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

Además de la monumental Catrina, el montaje también incluye alrededor de 100 mil plantas de cempasúchil, tapetes de aserrín y esculturas de ajolotes intervenidas por artistas y colectivos mexicanos, de acuerdo con información oficial.

Además, se dio a conocer que la instalación floral proviene de productores locales del suelo de conservación, entre ellos los de la zona chinampera de Xochimilco.

La Catrina contará con iluminación y un vestido de corte sirena inspirado en el arte textil mexicano, con bordados de flores y colibríes. Además, los edificios que rodean la plaza tendrán alumbrado temático con figuras alusivas al Día de Muertos, como ya es una costumbre para la capital.

¿Dónde está la Ofrenda Monumental del Zócalo y cómo llegar?

La instalación se ubica en el Zócalo capitalino, en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México. La dirección es Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Entre las alternativas de transporte público más directas para llegar están las estaciones del Metro Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2), Allende (Línea 2) y Pino Suárez (Líneas 1 y 2), Hidalgo Líneas 2 y 3) o Isabel La Católica (Línea 1).

Además, se puede llegar en Metrobús mediante la Línea 4, siendo las estaciones más cercanas para caminar hacia la plaza principal del país República de Argentina o Defensoria Pública.

Cabe destacar que, actualmente, ya no se puede transitar en automóvil sobre Plaza de la COnstitución, por lo que, en caso de ir en automóvil, taxi o transporte de aplicación, deberás prevenir dónde estacionar o bajar del vehículo.