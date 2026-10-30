México en el G20: Pide respeto a la soberanía e integridad territorial ante tensiones geopolíticas

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, participó esta mañana en la primera sesión de trabajo “Tensiones Geopolíticas” en el marco de la Reunión de Ministros de Exteriores del G20, encabezada por Marco Rubio en Atlanta, Georgia.

En su intervención, señaló que las tensiones geopolíticas trascienden las arenas donde se generan los conflictos, perturban el comercio, incrementan los costos de vida y afectan a quienes menos recursos tienen.

Frente a estas tensiones internacionales, precisó el canciller Velasco, la respuesta de México debe fundamentarse en la igualdad soberana; la soberanía y la integridad territorial de cada Estado merecen respeto, puntualizó.

“Conforme al derecho internacional, todos los Estados son iguales y están sujetos a las mismas normas que rigen sus relaciones mutuas”, dijo.

El secretario Velasco destacó que la respuesta de México parte de nuestra tradición pacifista y de los principios de política exterior consagrados en la Constitución, como la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la cooperación internacional para el desarrollo.

Estos principios, abundó, orientan nuestra política exterior y definen nuestra labor en favor de la paz, la dignidad humana y el bienestar compartido de nuestros pueblos.

En su mensaje, propuso cinco prioridades estratégicas globales: Fortalecer la diplomacia y el papel de las Naciones Unidas en la resolución pacífica de los conflictos; garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan; incrementar la cooperación para proteger los suministros de bienes esenciales a través de cadenas más resilientes, rutas diversificadas y una mayor capacidad productiva.

En este sentido, precisó que el Plan México vincula la integración económica con la producción interna para construir prosperidad compartida.

Planteó, además, abordar las condiciones que alimentan la inestabilidad y el desplazamiento como la pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades; y, finalmente, garantizar un financiamiento predecible y suficiente para la asistencia humanitaria, con énfasis en la atención a las infancias, mujeres y grupos vulnerables.

“Hacemos un llamado a todos los miembros a situar el diálogo, la diplomacia y el respeto inquebrantable al derecho internacional y al derecho internacional humanitario en el centro de nuestra labor”, puntualizó el canciller.

Reiteró también el compromiso de seguir trabajando con los miembros del G20 en favor de una paz duradera, una economía global más resiliente y una prosperidad compartida, sin dejar a nadie atrás.

Este, dijo, es el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del pueblo de México: un mundo en el que el costo de las tensiones no recaiga, como hasta ahora, sobre quienes cuentan con menos recursos.

Como parte de su agenda del primer día de trabajos, el secretario Velasco sostendrá diversos encuentros bilaterales con sus homólogos para dialogar sobre asuntos internacionales de interés común, y destacar la importancia del diálogo y la cooperación para avanzar en prioridades comunes.

La delegación que acompaña al titular de la SRE está integrada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores y sherpa de México ante el G20, Teresa Mercado Pérez; el jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional, Efraín Guadarrama Pérez, y el jefe de la Unidad de Diplomacia Económica y sous-sherpa, Farid Hannan.