Veracruz se coloca entre los cinco estados con más construcción de vivienda social

Rocío Nahle García sostuvo que el desarrollo económico de Veracruz es uno de los objetivos de su administración.

La entidad veracruzana ocupa el quinto lugar a nivel nacional en construcción de vivienda de interés social, como parte de un programa nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum a través del INFONAVIT y la CONAVI.

Al respecto, la gobernadora Rocío Nahle García aseveró que su administración trabaja en garantizar que estas obras se lleven a cabo de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento urbano vigente.

Es decir, que en aquellos municipios en donde se está planeando realizar la construcción de vivienda para las personas que menos tienen, cuenten con acceso a servicios públicos y certeza jurídica.

“Vamos de acuerdo al plan que tienen ellos, van bien, nada más es cuidar el ordenamiento urbano; esa fue la petición que nosotros hicimos, que se cuiden el ordenamiento urbano en los municipios en donde se vaya a construir”, declaró la mandataria.

Cabe señalar que en la administración estatal se han regularizado un total de 796 predios y ha entregado 290 escrituras, con lo que se permite garantizar certeza jurídica y patrimonial a las familias veracruzanas.

Además, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la entidad veracruzana se colocó en el segundo lugar a nivel nacional en crecimiento económico durante el segundo trimestre del 2026, con un incremento del 3.6 por ciento respecto al periodo de enero a marzo.

En el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, la economía de Veracruz creció en 5.1 por ciento, colocándose en el tercero más alto del país y casi más del doble del promedio nacional de 2.0.

Los indicadores del INEGI revelaron también que hubo un crecimiento en actividades secundarias del 9.3 por ciento y en el caso de las actividades primarias, el aumento fue del 12.7 por ciento, mientras que el sector terciario avanzó un 2.4 por ciento.

La gobernadora de Veracruz señaló que para continuar este avance es necesario que se mantenga la agenda de promoción de inversiones en el estado, proyectos productivos y vinculación empresarial.

Rocío Nahle García sostuvo que el desarrollo económico de Veracruz es uno de los objetivos de su administración, siempre vinculado a las políticas públicas impulsadas desde el Gobierno Federal a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.