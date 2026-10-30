Héctor Barrera pone en marcha ‘Escucha 365′ para atender demandas vecinales en Coyoacán

El Volkswagen utilizado en los recorridos tiene una historia personal para el panista.

A bordo de un Volkswagen modelo 1982, Héctor Barrera Marmolejo, secretario general del PAN en la Ciudad de México, inició recorridos por Coyoacán para escuchar las demandas de los vecinos y dar seguimiento a sus necesidades.

A través de la iniciativa “Escucha 365”, el panista busca acercar la atención ciudadana a colonias, barrios y pueblos de la demarcación, mediante visitas en las que registra las peticiones de los habitantes.

En sus primeros recorridos, vecinos le plantearon problemas de inseguridad, falta de agua y limpieza de espacios públicos, así como necesidades de mantenimiento en planteles escolares.

Entre las solicitudes destaca la de una representante de la primaria Fernando Abraham Rojas, quien expuso una fuga de agua y pidió apoyo con pintura antiderrapante para evitar accidentes entre los alumnos.

“La intención de acudir a las colonias es escuchar, anotar y atender, dar soluciones”, señaló Héctor Barrera, quien dará seguimiento a las peticiones recibidas.

El Volkswagen utilizado en los recorridos tiene una historia personal para el panista. Según relató, lo recibió como regalo de su abuela y una tía alrededor de 1990, cuando ingresó a la Preparatoria 5 de la UNAM, en Coyoacán.

El vehículo también lo acompañó durante sus estudios en la Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria, y ahora forma parte de la iniciativa de acercamiento ciudadano.

Héctor Barrera explicó que los recorridos, en los que también utilizará una motoneta, buscan complementar los espacios de atención ciudadana con visitas directas a las comunidades.

“Vamos a dar seguimiento. No sólo se queda en plasmarlo en papel, para poder atender y ayudar a las familias de Coyoacán”, afirmó.

El dirigente panista planteó mantener esta dinámica de acercamiento durante todo el año, bajo la consigna de 365 días al servicio de las familias de Coyoacán.