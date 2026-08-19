En el centro de Coyoacán: Así es la cafetería Cremoso de Fede Vigevani, exintegrante de LCDLF

Aunque se le ubica por su breve participación como infiltrado en La Casa de los Famosos 2026, Fede Vigevani es uno de los youtubers de habla hispana con mayor número de seguidores. Sin embargo, recientemente abrió su cafetería especializada en la CDMX llamada Cremoso.

El establecimiento abrió en 2025 y fue presentado por Vigevani a través del video Abrimos una cafetería, publicado en su canal de YouTube. Sin embargo, el creador uruguayo no está solo detrás de Cremoso, ya que el concepto también está vinculado a Iván Vega, productor y director que colabora con él.

Ubicada en el centro de Coyoacán, la cafetería se dio a conocer por su variada oferta de bebidas de matcha, frappés, malteadas, sándwiches y productos de panadería. Todo esto se complementa con una estética en tonos rosa, rojo y crema, así como con distintos elementos tecnológicos que forman parte de la experiencia del lugar.

¿Cómo es Cremoso, la cafetería de Fede Vigevani?

Cremoso se encuentra a unos pasos del Mercado de Coyoacán y apuesta por un espacio de estética contemporánea, pero con algunos elementos retro y minimalistas.

Uno de los elementos distintivos está en el techo, donde se instaló un panel de iluminación que cambia de colores, lo que permite modificar la atmósfera del espacio. La cafetería también cuenta con un sistema de sonido Hi-Fi de Margules para ambientar el lugar.

La presentación de las bebidas también suele ser uno de los puntos más destacados del lugar, donde cada uno de sus cafés se sirve de forma muy espumosa y cremosa, y a su vez se busca hacer figuras para hacer más atractiva la presentación con flores, corazones y mariposas.

¿Quién es Fede Vigevani y qué relación tiene con Cremoso?

Federico Augusto Vigevani de Arce, mejor conocido como Fede Vigevani, es un creador de contenido uruguayo que desarrolló buena parte de su carrera en México. Sus primeros años de popularidad estuvieron ligados a Dosogas, proyecto de YouTube que realizó junto con otros creadores antes de continuar su trayectoria individual.

Su canal creció con contenidos de entretenimiento, retos, bromas, aventuras e historias de misterio, hasta colocarlo entre los creadores de contenido en español con mayor audiencia.

En 2026 también formó parte de La Casa de los Famosos México como habitante infiltrado, una participación especial que terminó después del programa.

La cafetería fue desarrollada un año antes de su participación en el reality show, junto a Iván Vega, productor y director general del equipo de Fede Vigevani.

Iván Vega trabajó anteriormente en Televisa, donde participó en la producción de programas como los Premios Telehit.

¿Qué venden en Cremoso y cuánto cuesta su menú?

Aunque el café es el protagonista de Cremoso, su carta ofrece diferentes preparaciones calientes y frías, además de bebidas a base de matcha, frappés y malteadas.

Entre sus especialidades destaca La Creme, una bebida inspirada en el café vietnamita que sustituye la leche condensada por dulce de leche y la combina con doble espresso y crema. Otra de sus preparaciones más llamativas es el Matcha Coco, elaborado con matcha ceremonial, agua de coco y cold foam, que se sirve directamente dentro de un coco.

En cuanto a los alimentos, el menú se concentra principalmente en sándwiches, galletas y piezas de pan.

Si también quieres conocer cómo es la cafetería del youtuber uruguayo, aquí te dejamos el listado de precios que maneja Cremoso.

Bebidas calientes

Espresso: 45 pesos

Café del día: 50 pesos

Macchiato: 50 pesos

Flat white: 60 pesos

Cappuccino: 65 pesos

Latte: 70 pesos

Chocolate: 70 pesos

La Creme: 85 pesos

Moka: 85 pesos

Chai latte: 85 pesos

Matcha latte dulce: 85 pesos

Matcha puro: 90 pesos

Matcha latte puro: 120 pesos

Frappés

Chocolate: 100 pesos

Chai: 115 pesos

Espresso: 120 pesos

Matcha dulce: 125 pesos

Bebidas frías

Jugo de naranja: 40 pesos

Espresso naranja: 55 pesos

Latte: 60 pesos

Chocolate: 80 pesos

Moka: 90 pesos

Chai latte: 90 pesos

Matcha latte dulce: 90 pesos

Matcha puro: 95 pesos

Affogato: 105 pesos

Matcha latte puro: 125 pesos

Malteada: 130 pesos

Affogato con galleta: 150 pesos

Malteada espresso: 155 pesos

Cremosos

Americano: 65 pesos

Moka: 90 pesos

Chai: 100 pesos

Matcha: 100 pesos

Alimentos

Sándwich de jamón y queso: 120 pesos

Sándwich italiano: 130 pesos

Sándwich BLTA: 140 pesos

Sándwich de atún spicy melt : 145 pesos

: 145 pesos Galleta sencilla: 105 pesos

Galleta especial: 120 pesos

Pan: de 70 a 80 pesos

¿Dónde se encuentra la cafetería Cremoso?

Cremoso se encuentra en Xicoténcatl 355, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. El horario es de martes a domingo, de 8:00 a 21:00 horas.

Aunque le duela a Pedro Sola, el establecimiento se presenta como un espacio pet friendly, por lo que los visitantes pueden acudir acompañados de sus mascotas.

A pesar de que el local se apoya en la popularidad de Fede Vigevani, busca ser un establecimiento sencillo y minimalista, que pretende que los clientes pasen un momento agradable y disfruten de un buen café por las calles del centro de Coyoacán.