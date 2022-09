Centro Coyoacán: Comerciantes, en incertidumbre por saber qué pasará con sus negocios y el terreno

Tras el cierre de Centro Coyoacán, luego de 33 años de historia, los comerciantes que se ubican en los alrededores de la plaza enfrentan la incertidumbre por no saber qué sucederá con sus negocios ni cuáles son los planes para lo que fue un punto icónico de la Alcaldía Benito Juárez.

En las zonas aledañas al centro comercial, que se inauguró en 1989, se encuentran alrededor de 15 puestos, la mayoría de comida como tortas, tamales, tacos de canasta, ensaladas, churros, quesadillas, e incluso, uno que vende accesorios para el cabello.

cc (Dulce Roxana Ordáz)

Mariana Sánchez lleva más de dos años vendiendo productos como frutos secos, nueces y almendras a las afueras de Centro Coyoacán. Comenta que desconoce qué pasará con las instalaciones, puesto que no les han informado nada de manera oficial.

Hasta ahora, lo único que sabe la comerciante es que hay planes para demoler la plaza, aunque se enteró por rumores, que le han contado algunos trabajadores del lugar.

“Hay varios dichos, que van a poner un estacionamiento, un cine, incluso que lo van a tirar. Eso nos han dicho los jardineros. Pero si lo tiran, nos afectaría porque cerrarían todo, no sabría a dónde irme”, comentó Mariana en entrevista para El Financiero.

Noé, quien lleva aproximadamente 20 años boleando zapatos frente a la plaza, localizada en Avenida Universidad, tampoco sabía del cierre y asegura que desconoce si las autoridades quitarán a los comerciantes de su lugar, si los van a reubicar y cómo puede afectar a los pequeños negocios que se encuentran en la zona.

“Por lo que tengo entendido, van a hacer edificios, pero no sabemos si vamos a continuar aquí o si nos van a reubicar”, expresó Noé.

Explica que su padre comenzó como bolero en ese sitio, por lo que ya tiene una clientela que no necesariamente depende del centro comercial. “Tengo clientes de varias partes, no exclusivamente de la plaza. Probablemente bajaría un poco el trabajo, pero no tanto”, afirma.

Finalmente, Eduardo Maldonado, quien posee un puesto de tacos de canasta, tampoco recibió aviso del cierre de la plaza ni de los planes de construcción; sin embargo, considera que, en caso de ser necesario, las autoridades de la Alcaldia Benito Juárez tendrán que darles un lugar nuevo para no perder su fuente de ingresos.

“Nosotros seguiríamos trabajando si no nos dicen nada”, dijo Eduardo a El Financiero.

Puesto de tacos de canasta a las afueras de Centro Coyoacán. (Dulce Roxana Ordáz)

¿Qué pasó con Centro Coyoacán?

Centro Coyoacán cerró sus puertas el pasado lunes 19 de septiembre, para dar paso a la inauguración del centro comercial Mitikah, que forma parte del complejo que será inaugurado este viernes 23 de septiembre. El nuevo complejo está a un costado, sobre la avenida Real Mayorazgo.

El espacio que actualmente corresponde al Centro Coyoacán está lleno de interrogantes, por lo que los habitantes del Pueblo de Xoco entregaron a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, un oficio en el que se solicita que “se niegue” la demolición del inmueble.

La razón para pedir que no se demuela el complejo comercial es porque los vecinos desconocen qué pasará con el terreno y temen que el impacto real de la obra (Mítikah) pueda afectar su calidad de vida como pueblo originario.

El pasado 19 de septiembre Centro Coyoacán cerró definitivamente. La despedida se realizó en presencia de mariachis que cantaron y bailaron, para conmemorar al inmueble ubicado en Circuito Interior Río Churubusco y Avenida Universidad.