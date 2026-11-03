Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 3 de noviembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 3 de noviembre desde Palacio Nacional luego del puente por la celebración del Día de Muertos.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría dar un posicionamiento respecto a la detención de Inés ‘N’, presentadora de televisión, por su presunta participación en una red de lavado de dinero encabezada por su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

Mantenimiento y abastecimiento de medicamentos: Estas son las acciones del ISSSTE para los siguientes 120 días

Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se sumó a las 12 acciones que planean desarrollar durante los próximos 120 días.

Entre las mejoras que planean atender, la mayoría está relacionada con la atención que debe otorgar la institución. Estas incluyen el abastecimiento de medicamentos en las unidades médicas, la atención al rezago en la realización de cirugías, el mantenimiento de equipos e inmuebles, así como la construcción de 100 nuevos consultorios.

En este mismo anuncio se contempla contratar a mil 710 médicos especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales. Recordó que estas acciones son parte de las medidas que surgieron después de escuchar a los trabajadores del ISSSTE.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 30 de octubre?

En la conferencia matutina anterior, la presidenta Sheinbaum insistió en que el supuesto conflicto de interés en la asignación de contratos a proveedores en el INE viene desde 1999 y que ninguna de las gestiones previas a la de Guadalupe Taddei habría modificado las reglas para prevenirlo.

La mandataria subrayó que Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, reconoció que la producción de material electoral era ‘controlado’ un par de empresas, las mismas que resultaron beneficiadas durante la gestión de Taddei.

Aprovechó para hacer un llamado para esperar al fin de las investigaciones para conocer la situación penal que podría enfrentar Taddei, quien no cuenta con una orden de aprehensión o restricción para viajar.