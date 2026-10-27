PAN lleva caso Taddei a la FGR: Exige investigar contratos y presuntos conflictos de interés en el INE

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia contra quien resulte responsable por los supuestos conflictos de interés entre consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y un proveedor de materiales.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, aseguró que este escándalo no puede quedar en la impunidad, sin castigo y únicamente con la renuncia de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, principal señalada por sus presuntos vínculos con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf.

“Si se comprueban actos de corrupción o de conflicto de interés, que se castigue a quien se tenga que castigar. No puede ser que con una destitución nos quieran hacer creer que ahí mueren las cosas; tenemos que limpiar por completo al Instituto Nacional Electoral”, dijo este martes 27 de octubre a las afueras de las oficinas de la FGR.

Supuestamente, en la denuncia presentada ante las autoridades buscan que se investiguen las revelaciones de diversos trabajos periodísticos que señalan vínculos directos entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, quien además aparecía asignado como chofer de la Presidencia del INE, pero habría renunciado a su puesto, según la expresidenta del instituto.

Subrayó que otras instituciones cuentan con antecedentes contra las empresas involucradas en el presunto esquema de corrupción y que deberían tomarse en cuenta para profundizar en quiénes están involucrados.

“Presentamos una denuncia de hechos para exigir que esta fiscalía consolide todas las carpetas que, como sabemos, existen en la UIF, en el SAT, en el mismo órgano de control, y nos digan hasta el último contrato en que se ha ejercido el dinero público del INE”, puntualizó.

Desconfianza en el INE de cara al próximo proceso electoral

Jorge Romero señaló que no existe manera de iniciar un nuevo proceso electoral con dudas sobre la legitimidad del Instituto Nacional Electoral, incluso si se toma en cuenta la dimensión de la votación, con gubernaturas, alcaldías y cargos legislativos en juego.

“No hay manera de entrar a una nueva elección con la más mínima duda de la legitimidad de su autoridad electoral”, señaló.

Mientras tanto, Blanca Cruz fue designada como presidenta interina del INE, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el proceso para elegir a la siguiente persona que asuma la Presidencia, lo que podría tomar entre tres y cuatro semanas.

A la par, se rumora la salida de otros altos directivos del INE, quienes también aparecieron en festejos con José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei. Sin embargo, no está claro si todos operaron para beneficiar a algunas empresas.