PAN ya tiene ‘corcholata’ para gubernatura de Querétaro: Eligen a ‘Felifer’ Macías como coordinador

'Felifer' Macías ha sido diputado federal y es el actual presidente de Querétaro capital.

Felipe Fernando Macías Olvera fue anunciado como virtual candidato del PAN para la gubernatura de Querétaro este domingo 25 de octubre.

Acompañado de la dirigencia del partido y del gobernador Mauricio Kuri, ‘Felifer’ Macías fue presentado como coordinador estatal del proyecto denominado ‘Cuidar Querétaro’.

Tendrá la misión de retener la gubernatura queretana para Acción Nacional. Su rival más fuerte es el candidato de la Cuarta Transformación, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Macías fue presentado en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, acto que fue encabezado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y por el gobernador Kuri.

‘Felifer’ Macías fue el panista con la mejor calificación interna para convertirse en defensor de la Patria, la Familia y la Libertad en Querétaro.

En este evento, la dirigencia nacional del PAN también entregó nombramientos a los coordinadores municipales y virtuales candidatos a las alcaldías de cinco municipios de Querétaro.

Agustín Dorantes Lámbarri, actual senador: Buscará la alcaldía de Querétaro capital. Josué Guerrero Trapala: Va por la reelección en Corregidora. Tania Ruiz Castro: Buscará la alcaldía de San Juan del Río. Jairo Iván Morales Martínez: Va por la reelección en la alcaldía de Huimilpan. Rodrigo Monsalvo Castelán: También buscará ser reeelecto en El Marqués.

A este encuentro se dieron cita más de 7 mil personas, entre ellos el senador panista Ricardo Anaya Cortés, así como varios exgobernadores queretanos. No obstante, fue muy notoria la ausencia de Luis Bernardo Nava Guerrero, quien aspiraba a la virtual candidatura a la gubernatura de Querétaro.

¿Quién es ‘Felifer’ Macías, virtual candidato del PAN en Querétaro?

Macías Olvera nació el 4 de abril de 1986 en Santiago de Querétaro, Querétaro, es decir, tiene 40 años.

Estudió Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); cuenta con Maestría en Administración Pública por la UAQ y tiene estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad Anáhuac Querétaro.

En su trayectoria política y pública están cargos como regidor del Ayuntamiento de Querétaro (2015–2018); diputado federal por el Distrito 4 de Querétaro en la LXIV Legislatura (2018–2021); y reelecto para la LXV Legislatura (2021–2024).

Fue electo como presidente municipal de Querétaro capital para el periodo 2024-2027 bajo la coalición del PAN, PRI y PRD. ‘Felifer’ Macías es militante de Acción Nacional desde 2007.