Santiago Nieto sigue en la carrera por Querétaro 2027: Morena descarta su salida

Morena cerró filas con Santiago Nieto en Querétaro y proyectó el Tren México-Querétaro como motor de cambio

La dirigencia nacional de Morena ratificó el respaldo total a Santiago Nieto Castillo como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Querétaro, desmintiendo versiones sobre su relevo.

En rueda de prensa, la delegada estatal de Morena en Querétaro, Karla Valeria Gómez, confirmó que Santiago Nieto cuenta con el apoyo de la dirigencia nacional tras cumplir con los requisitos de elegibilidad e integridad del partido.

Karla Valeria Gómez, aseguró que Nieto superó de manera rigurosa las evaluaciones de elegibilidad e integridad aplicadas por el Gabinete de Seguridad y los órganos de control interno del partido Morena, garantizando un liderazgo probado e institucional.

La dirigencia estatal de Morena desmintió los señalamientos de la oposición tras exhibir resoluciones judiciales que acreditan la inocencia de Nieto Castillo.

Dijo que con ello, la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Querétaro se mantiene firme y sin riesgo alguno.

La ratificación se dio tras circular versiones periodísticas sobre presuntas investigaciones financieras en contra de Santiago Nieto, las cuales el coordinador negó y las atribuyó a represalias políticas.

En la rueda de prensa, Nieto desmintió las versiones difundidas sobre presuntas investigaciones activas en su contra.

El morenista mostró resoluciones inapelables del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sentencias de amparo que decretan el no ejercicio de la acción penal y la inexistencia de faltas administrativas.

Santiago Nieto advierte ‘guerra sucia’ en su contra

Nieto señaló que dichos ataques en su contra forman parte de una campaña de “guerra sucia” orquestada por actores políticos vinculados a investigaciones pasadas —como el exgobernador prófugo Francisco Javier García Cabeza de Vaca—, respondiendo además con la apertura total de sus declaraciones patrimoniales y fiscales, al tiempo que emplazó a los liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro a transparentar sus propios patrimonios.

Santiago Nieto puntualizó que mantiene su posición al frente de la coordinación de la Cuarta Transformación en Querétaro de cara al proceso electoral de 2027 para la gubernatura del estado.

En el encuentro con los medios de comunicación, la dirigencia de Morena presentó los resultados de la encuesta de la firma Demoscopía Digital —registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE)—, la cual confirma un empate técnico electoral en Querétaro entre la alianza Morena-PVEM-PT (36.0%) y el Partido Acción Nacional (36.2%).

Asimismo, destacaron que las reformas impulsadas para establecer Comisiones de Verificación de Integridad en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en las comisiones partidistas, aseguran que las futuras candidaturas de Morena se mantengan completamente blindadas contra la corrupción o nexos con la delincuencia organizada.

¿Cuáles son las propuestas de Santiago Nieto para Querétaro?

En el rubro de infraestructura y bienestar social, Nieto Castillo posicionó la construcción del Tren de Pasajeros México-Querétaro como la solución estratégica para resolver el colapso vial en la zona metropolitana y liberar el tráfico en la carretera 57.

Al citar estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que la congestión vehicular le cuesta a la ciudadanía queretana 80 horas anuales en traslados y pérdidas superiores a los 3 mil 389 millones de pesos al año, por lo que Morena impulsará la creación de una Coordinación Metropolitana de Transporte, carriles prioritarios para el transporte público y esquemas de horarios escalonados con la industria.