‘Una calentadita a opositores’: PAN acusa a Morena de convertir el Altiplano en el ‘Lecumberri de la 4T’

PAN acusa a Morena de convertir el Altiplano en una cárcel para castigar a opositores como César Jáuregui o Ernesto Ruffo. (Foto: EL FINANCIERO)

El panista Santiago Taboada acusó a Morena de utilizar el penal de máxima seguridad del Altiplano para castigar a opositores políticos, luego de que un juez impuso prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, investigado por la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio.

Taboada comparó el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, con el antiguo Palacio de Lecumberri, al considerar que el Gobierno de Morena busca convertir la prisión en un instrumento de presión política contra adversarios.

“Muy distinto es que ahora el Lecumberri de la 4T, que es Almoloya de Juárez, sirva para castigar y para darle una calentadita a los opositores”, declaró el panista en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El también exalcalde de Benito Juárez sostuvo que una investigación contra un servidor público no debe confundirse con una estrategia política y afirmó que las posibles responsabilidades deben determinarse a partir de las pruebas y las resoluciones de los tribunales.

“Cualquiera de los que hemos sido servidores públicos hoy estamos sujetos a una investigación”, acusó.

Santiago Taboada acusa al Gobierno de cambiar la narrativa del caso César Jáuregui

Santiago Taboada lamentó que el caso de César Jáuregui haya cambiado de narrativa, es decir, del desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio hacia las acusaciones de traición a la patria y responsabilidades de funcionarios estatales.

“Ahora no se habla del narcolaboratorio, ahora no se habla del desmantelamiento de un narcolaboratorio. Se habla de un tema de traición a la patria y de un tema político entre un gobierno y sus servidores públicos”, afirmó.

Taboada consideró que, aunque durante una investigación pueden presentarse errores administrativos o irregularidades en los procedimientos, eso no significa que combatir las instalaciones utilizadas para la producción de drogas constituya una mala acción.

En ese sentido, defendió la actuación del gobierno de Maru Campos en el operativo y la contrastó con las acciones de gobiernos emanados de Morena, entre ellos el de Rubén Rocha Moya, en Sinaloa.

“Te puedes equivocar, pero, por Dios, cualquier persona de este país aplaude más lo que hizo un gobierno del PAN, que fue combatir un narcolaboratorio, que lo que hace Rocha Moya, lo que hace Marina, lo que hace prácticamente el 70, el 80 o el 100 por ciento de los gobernadores de Morena”, sostuvo.

Ernesto Ruffo Appel también estuvo preso en el Altiplano

El caso de Jáuregui se suma al del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permaneció en el penal del Altiplano luego de que un juez le impuso prisión preventiva por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y relacionados con el contrabando de hidrocarburos.

Ruffo Appel, quien gobernó Baja California y fue el primer mandatario estatal de oposición tras el periodo de hegemonía priista, ingresó al centro penitenciario en julio de 2026, por una investigación sobre presunta red de contrabando de combustible.

Sin embargo, en septiembre un juez autorizó que continuara su proceso penal bajo la modalidad de prisión domiciliaria, tras considerar elementos relacionados con su edad y estado de salud.