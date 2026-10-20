Georgina Guzmán denuncia por presunta violencia de género a 2 diputados del PAN en Quéretaro

En Querétaro, la diputada local de Morena, Georgina Guzmán Álvarez, presentó dos denuncias formales ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) por presunta violencia política en razón de género contra los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega Guerrero y Antonio Zapata Guerrero.

La legisladora acusó que recibió la frase “Calladita te ves más bonita” y otros comentarios durante el debate legislativo a propósito de la presentación de la glosa del quinto informe del gobernador queretano Mauricio Kuri González.

Acompañada por Santiago Nieto Castillo, coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, la diputada interpuso los recursos jurídicos para que las autoridades electorales investiguen y sancionen las presuntas agresiones verbales en el ámbito parlamentario.

La legisladora declaró públicamente: “Calladita no me veo más bonita”, señalando que este tipo de expresiones buscan limitar la participación y el ejercicio de las mujeres en la política.

Gina Guzmán considera que “no se trata de una expresión inocua ni de una simple ocurrencia. Es una frase sexista, cargada de una connotación misógina, que vincula el valor de las mujeres con su apariencia y con el silencio que se espera de ellas.

“Al sugerir que una mujer se ve más bonita cuando calla, se descalifica su voz, su pensamiento y su participación, y se reproduce el estereotipo de que debe agradar visualmente antes que ejercer plenamente su autonomía y sus derechos.

“Esta expresión contribuye a cosificar a las mujeres, las reduce a objetos de contemplación o decorativos, cuya presencia se considera aceptable en la medida en que resulten agradables y no cuestionen ni intervengan. Su mensaje no es únicamente que una mujer debe guardar silencio, sino que su apariencia importa más que sus ideas y que su participación pública puede ser subordinada a expectativas sexistas. Ese estereotipo es incompatible con la igualdad y con el derecho de las mujeres a participar en la vida pública en condiciones de dignidad y libertad.Estas expresiones resultan especialmente graves cuando provienen de personas que ejercen una representación popular.

“Los actos misóginos no pueden ni deben tener cabida entre quienes representan a la ciudadanía, el ejercicio del poder público exige respeto a la dignidad, la igualdad y los derechos de las mujeres. Pretender silenciar a una mujer por ser mujer no es una diferencia política; es una conducta discriminatoria que no podemos ni debemos normalizar.

“Los hechos deben analizarse a la luz del marco jurídico aplicable en materia de igualdad, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género, incluidas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Corresponderá a las autoridades competentes determinar, conforme a los elementos del caso y al procedimiento aplicable, las responsabilidades que procedan”.

Santiago Nieto manifestó su “absoluto respaldo a la diputada Gina Guzmán y nuestra disposición de acompañarla jurídicamente en la presentación de las denuncias y en los procedimientos electorales y administrativos que correspondan, para que los hechos sean investigados y se determinen las responsabilidades conforme a derecho.

“La pluralidad política exige respeto, no silencio. Las mujeres han conquistado el derecho a participar, decidir y ejercer el poder público, y no permitiremos que expresiones machistas pretendan relegar o arrebatar esos espacios.

“La representación popular no puede ser un espacio para reproducir la misoginia, sino una responsabilidad para combatirla. La voz de las mujeres no es un adorno ni una concesión, es un derecho que desde MORENA exigiremos se respete y garantice”.

“Desde la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, integrado en este acto por la bancada de MORENA en la LXI Legislatura de Querétaro, las Regidurías que representan a MORENA y PT en Querétaro, la dirigencia estatal de MORENA Y PT, así como su representación ante el IEEQ; condenamos enérgicamente las expresiones de los diputados Antonio Zapata y Guillermo Vega de la bancada del PAN en contra de la diputada Gina Guzmán”, se dijo durante un m pronunciamiento conjunto de la 4T.