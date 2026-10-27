Dinosaurios... ¿en México? INAH encuentra 50 huellas en Michoacán de hace 65 millones de años

Un arroyo de Michoacán conserva las huellas de dinosaurios que habitaron el territorio mexicano hace millones de años. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron al menos 50 pisadas fosilizadas en la comunidad de San Juan de los Plátanos, en el municipio de Apatzingán.

El hallazgo corresponde a animales de distintas especies que vivieron hace aproximadamente 65 millones de años, durante el Cretácico tardío. Entre las huellas identificadas hay indicios de dinosaurios carnívoros y herbívoros, de tamaño mediano y grande.

De acuerdo con el INAH, las pisadas fueron localizadas en el cauce de un arroyo, sobre una plataforma de roca sedimentaria. Hasta ahora, los especialistas han registrado huellas en una superficie de 40 metros cuadrados, aunque la evidencia podría extenderse varios metros más.

Las dimensiones de las icnitas (huellas fósiles) van de los 12 a los 48 centímetros de longitud, con una anchura de hasta 30 centímetros.

¿Qué dinosaurios dejaron sus huellas en Michoacán?

A partir de la forma, el tamaño, el número de dedos y la profundidad de las pisadas, los especialistas identificaron preliminarmente rastros de tres grupos de dinosaurios.

El primero corresponde a grandes dinosaurios carnívoros del grupo de los terópodos, que pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura. Por las características de sus huellas, los investigadores consideran que podrían estar relacionados con los tiranosáuridos.

El segundo grupo estaría integrado por dinosaurios carnívoros más pequeños, de hasta dos metros de altura, similares a los raptores de la familia Dromaeosauridae. Sus pisadas también presentan tres dedos.

El tercer tipo de huellas correspondería a dinosaurios herbívoros similares a los de pico de pato, pertenecientes a la familia Hadrosauridae, que pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura. Sus rastros se distinguen por los tres dedos con extremos redondeados.

El investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, realizó una primera evaluación del sitio después de que habitantes de San Juan de los Plátanos alertaron sobre la presencia de huellas de lo que describieron como “animales gigantes”.

Desde el 21 de octubre de 2026, un equipo de especialistas del INAH comenzó los trabajos de documentación y registro del yacimiento. Debido a que todavía quedan amplias zonas por revisar, los investigadores no descartan que aumente el número de huellas identificadas.

Las labores incluyen el análisis de muestras de roca a cargo del geólogo Jasinto Robles Camacho, así como la elaboración de modelos mediante fotogrametría, una técnica que permite obtener representaciones tridimensionales a partir de fotografías.

Los trabajos de registro están encabezados por los arqueólogos María Fernanda Cabrera y José Luis Punzo Díaz, mientras que la elaboración de moldes de las huellas está a cargo del biólogo y paleontólogo José Luis Ávila. Para la identificación preliminar también participa el paleontólogo Carlos A. Hernández Luna.

¿Cómo era Michoacán hace 65 millones de años?

Las huellas ofrecen pistas sobre las condiciones ambientales de la región durante el Cretácico tardío, cuando los dinosaurios aún habitaban la Tierra.

Según Cervantes Barriga, en aquella época debieron existir cuerpos de agua a los que los animales se acercaban para alimentarse.

El análisis de las pisadas podría ayudar a los investigadores a conocer más sobre la locomoción de los dinosaurios, la dirección en la que caminaban y la posible convivencia entre distintas especies.

“Un hallazgo de este tipo abre una ventana a un periodo que todos tenemos en el imaginario, pero que pocas veces se da la oportunidad de estudiarlo”, destacó el arqueólogo José Luis Punzo Díaz.

El especialista señaló que todavía no se ha determinado cuántas especies podrán identificarse una vez que concluyan los estudios paleontológicos. Sin embargo, la variedad de huellas podría aportar información sobre el comportamiento y la morfología de estos animales.

¿En qué otros estados de México dejaron huella los dinosaurios?

El descubrimiento de Apatzingán se sumaría a otros sitios con rastros de dinosaurios identificados en Michoacán.

De acuerdo con el paleontólogo Raymundo Cervantes Barriga, en la entidad existen antecedentes de hallazgos de este tipo en Playa Azul, en Lázaro Cárdenas; El Aguaje, en Aguililla, y en los límites de los municipios de Tiquicheo y Tuzantla.

Con el nuevo descubrimiento, Apatzingán sería el cuarto sitio con huellas de dinosaurios reportado en el estado.

A nivel nacional, el INAH tiene registrados poco más de 30 sitios con icnitas de dinosaurio, distribuidos en entidades como Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán.

Para los especialistas, el hallazgo también representa una oportunidad para acercar el conocimiento científico a las comunidades de la región.

“Este yacimiento se localizó en un área del país que enfrenta diversos retos sociales, por lo que un hallazgo así puede motivar a las poblaciones de la región, principalmente las infancias”, concluyó Cervantes Barriga.