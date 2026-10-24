EN VIVO: Huracán ‘Vance’ se debilita a categoría 1 frente a Guerrero y Michoacán; sigue su trayectoria

Según los pronósticos, ‘Vance’ se mantendrá como huracán categoría 1 hasta el martes 27 de octubre.

El huracán ‘Vance’ se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la tarde de este sábado 24 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, el fenómeno continúa generando condiciones de riesgo por lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Marina (Semar), emitido a las 16:00 horas, el ciclón mantiene su desplazamiento sobre el océano Pacífico, a 530 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 649 km al sur de Manzanillo, Colima.

¿Dónde está el huracán ‘Vance’ hoy, sábado 24 de octubre?

En su actualización de las 15:00 horas, el SMN informó que el centro del huracán ‘Vance’ se localizaba a 540 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 640 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

“Su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Guerrero y Michoacán”, apuntó el SMN.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas de hasta 185 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de nueve kilómetros por hora.

Aunque ‘Vance’ perdió intensidad, sus bandas nubosas continúan favoreciendo condiciones meteorológicas adversas en distintas zonas del occidente y sur del país.

¿En qué estados se esperan lluvias este fin de semana?

Según el pronóstico del SMN, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en los estados de:

Jalisco

Colima

Guerrero

Michoacán

Además, se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Oaxaca, vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.

Según los pronósticos, ‘Vance’ se mantendrá como huracán categoría 1 hasta el 27 de octubre.

‘Vance’ se formó el pasado miércoles en el Pacífico, frente a las costas de Guerrero y, según su trayectoria prevista podría acercarse a costas mexicanas como tormenta tropical el 29 de octubre.

Las autoridades pidieron a la población en general extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, en cada estado.

trayectoria huracán Vance Se prevé que el huracán 'Vance' mantenga la categoría 1 durante las próximas 36 horas y con un desplazamiento lento hacia el norte-noroeste. (OPERADORES)

Temporada de huracanes 2026: récord de ciclones en el Pacífico

Guerrero ha registrado impactos de huracanes intensos en años recientes, como en octubre de 2023, cuando ‘Otis’ tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco como categoría 5, la más alta escala, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora.

Mientras que el 23 de septiembre de 2024, ‘John’ ingresó al sur-suroeste de Marquelia, también en Guerrero, como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora.

La temporada 2026 de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano comenzó el pasado 15 de mayo y se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Según el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico acumula 20 ciclones: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5.

Los ocho huracanes mayores, incluido el último, ‘Trudy’, superan los cinco previstos por las autoridades, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones.

Con información de EFE.