‘Vance’ se intensifica a huracán y amenaza con subir a categoría 3: ¿Qué estados esperan lluvias HOY?

La tormenta tropical ‘Vance’ se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, por lo que su circulación reforzará las condiciones para lluvias, rachas de viento y oleaje elevado en las costas del sur de México.

De acuerdo con el SMN, el ciclón ‘Vance’ se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Su centro se localiza a 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Aunque el huracán categoría 1 se encuentra mar adentro, sus efectos podrían sentirse en distintas entidades del Pacífico mexicano, principalmente en zonas costeras de Guerrero y Michoacán. También se espera que evolucione a categoría 3 este sábado 24 de octubre.

Según el pronóstico de Conagua, ‘Vance’ se aproximaría a las costas de Guerrero, con una trayectoria hacia el nor-noroeste, en dirección a la costa del Pacífico mexicano.

La imagen de trayectoria de Conagua muestra que el sistema avanza desde el océano Pacífico hacia el noroeste, que se extiende hacia el sur de México. Sin embargo, hasta el momento no se confirma que tocará tierra en Guerrero.

¿Qué estados esperan fuertes vientos y lluvias por el huracán ‘Vance’?

La circulación del huracán ‘Vance’ favorecerá lluvias de distinta intensidad en tres estados del país, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Las precipitaciones previstas son las siguientes:

Michoacán: lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en las regiones centro y suroeste.

lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en las regiones centro y suroeste. Guerrero : lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, principalmente en la costa.

lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, principalmente en la costa. Oaxaca: intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros.

Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y generar encharcamientos, así como incrementos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de las autoridades.

Además de las precipitaciones, el huracán ‘Vance’ ocasionará vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En la costa de Guerrero se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros de altura, una condición que podría representar riesgos para las actividades marítimas y las personas que se encuentren en las playas.

¿Cuáles son los recomendaciones por los efectos del huracán ‘Vance’?

Las autoridades exhortan a la población de las entidades mencionadas a mantenerse informada sobre la evolución del ciclón y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

También es importante evitar actividades marítimas cuando las condiciones representen un riesgo, mantenerse alejado de zonas con oleaje elevado y prestar atención a posibles inundaciones o crecidas de ríos y arroyos.

La trayectoria y la intensidad del huracán pueden cambiar, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones de los avisos meteorológicos oficiales.