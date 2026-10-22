Frente frío número 3 se extiende sobre el país: ¿Qué estados esperan fuertes lluvias?

Días lluviosos y fríos en varios estados del norte del país debido al frente frío número 3.

Frío y aguaceros para varios estados en México. El frente frío número 3, que tendrá interacción con otros fenómenos climáticos, causará chubascos y lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Según el reporte general del clima, se espera que durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes, el frente frío no. 3, junto con una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, traerá lluvias y rachas de viento al noroeste de México.

La interacción de dichos fenómenos podría causar lluvias puntuales muy fuertes y la posible formación de torbellinos en Sonora y Chihuahua.

En tanto, la masa de aire frío que impulsó al frente no. 2 mantendrá viento y oleaje alto en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Para el viernes, el frente frío número 3 estará sobre Sonora, por lo que se esperan lluvias puntuales fuertes en el norte de México y lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Chihuahua, así como la posible caída de aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir para el sábado.

Los estados que esperan lluvias por los efectos del frente frío 3 para el viernes 23 de octubre son:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (centro y sur).

Chihuahua (centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (sureste), Durango (norte y oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (centro y suroeste) y Guerrero (costa).

Sonora (sureste), Durango (norte y oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (centro y suroeste) y Guerrero (costa). Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur (sur), Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur (sur), Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Coahuila, Tlaxcala y Morelos.

Sin embargo, también se esperan altas temperaturas para algunas zonas del país:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte).

Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional indica que se espera una temperatura mínima de 0 a 5 °C para las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El frente frío núm 3. se estacionará en el norte del país, según el SMN, por lo que el sábado 24 de octubre se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, así como lluvias fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Igualmente se esperan chubascos para diversos estados del norte y en el sur, como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según el pronóstico extendido.