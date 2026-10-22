Balean autobús con estudiantes de secundaria y prepa a bordo; atacantes iban por el chofer

Un conductor de transporte público que trasladaba a estudiantes de secundaria y preparatoria fue atacado en Escuinapa, Sinaloa durante la tarde de este jueves 22 de octubre.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que se trató de un ataque directo contra el chofer de la unidad, quien sufrió una lesión leve y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Tras la agresión, el conductor continuó su recorrido hasta llegar a un puesto de vigilancia del Ejército, ubicado en el sector Puente de la Veracruz.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió en la localidad de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, cuando dos hombres armados que viajaban en otro vehículo abrieron fuego contra el conductor, identificado solo como Hugo de 55 años.

El chofer cubría habitualmente la ruta utilizada por estudiantes de secundaria y preparatoria. Tras los disparos, los menores descendieron del autobús y una estudiante presentó una crisis nerviosa, de acuerdo con las mismas versiones.

La dependencia señaló que integrantes del Grupo Interinstitucional, conformado por corporaciones de seguridad estatales, auxiliaron al conductor y desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con la agresión ni han precisado el posible móvil del ataque.

El incidente ocurre en medio de la violencia que afecta a Sinaloa. En Escuinapa, el pasado 11 de octubre fue asesinado José Francisco López Bribiesca, coordinador municipal de Protección Civil.

Los ataques en el estado se han intensificado desde septiembre de 2024, cuando comenzó una disputa interna en el Cártel de Sinaloa tras la detención en Estados Unidos del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Desde entonces, los enfrentamientos entre Los Chapitos y La Mayiza han dejado homicidios y ataques armados, pese a los operativos desplegados por las autoridades federales y estatales.

Con información de Quadratín