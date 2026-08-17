Gerardo Mérida sale de prisión en NY; negocia ser informante de EU

Gerardo Mérida es uno de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados en una investigación del Departamento de Justicia por presuntos vínculos con el narco.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, abandonó la prisión de Brooklyn donde estaba internado desde mayo pasado, tras entregarse a la justicia de Estados Unidos que lo investiga por presuntos nexos con el narcotráfico.

Según los registros del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), el general en retiro del Ejército Mexicano abandonó la prisión desde el martes 11 de agosto.

Cabe recordar que el pasado 4 de agosto se pospuso la audiencia de continuación de su caso. La Jueza Katherine Polk Failla no ha dado fecha para la nueva aduciencia.

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