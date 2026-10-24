Huracán ‘Vance’ y el frente frío 3 afectarán el país: ¿Qué estados tendrán lluvias este sábado?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se espera un fin de semana lluvioso, debido al paso del huracán ‘Vance’ y el frente frío número 3 por nuestro país.

Se suman fenómenos climatológicos como canales de baja presión, una circulación ciclónica y una corriente en chorro.

Debido a ello, Conagua informó que se prevén lluvias muy fuertes en Chihuahua; además, chubascos y vientos fuertes en estados del noroeste y norte del país.

También, el huracán ‘Vance’ en categorpia 2 llevará fuertes lluvias en Guerrero , Michoacán , Colima y Jalisco; además, chubascos en estados del noreste, oeste, centro, este y sureste de México, incluida la Península de Yucatán.

¿Dónde se encuentra el huracán Vance?

De acuerdo con Conagua, el centro del huracán Vance en categoría 2 se encuentra a 555 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero , y a 690 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima .

Vance tiene vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, ráfagas de 205 kilómetros por hora, y se mueve hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hoy.

¿Dónde está el frente frío número 3 y cuáles serán sus efectos?

En tanto, el frente número 3 se extenderá con características de estacionario cerca de la frontera norte de México, en donde se disipará en el transcurso del día.

Las bajas temperaturas estará presentes en Durango, Chihuahua y Baja California, con -5 a 0 grados centígrados.

Además, se esperan de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cuál será la temperatura para la Ciudad de México este sábado?

La Conagua informó que para la CDMX se pronostica cielo nublado la mayor parte del día; por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla, así como ambiente frío a muy frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado sin lluvia. La temperatura mínima será de 11 a 13 grados centígrados y la máxima de 20 a 22 grados centígrados.