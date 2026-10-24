CDMX

Huracán ‘Vance’ y el frente frío 3 afectarán el país: ¿Qué estados tendrán lluvias este sábado?

Los efectoes del frente frío número 3 comenzarán a sentirse en las zonas serranas del norte del país, donde habrá hasta -5 grados centígrados en Durango al amanecer.

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¿Dónde lloverá hoy debido al fente frío número 3? (Conagua).
Por Redacción

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se espera un fin de semana lluvioso, debido al paso del huracán ‘Vance’ y el frente frío número 3 por nuestro país.

Se suman fenómenos climatológicos como canales de baja presión, una circulación ciclónica y una corriente en chorro.

Debido a ello, Conagua informó que se prevén lluvias muy fuertes en Chihuahua; además, chubascos y vientos fuertes en estados del noroeste y norte del país.

También, el huracán ‘Vance’ en categorpia 2 llevará fuertes lluvias en Guerrero , Michoacán , Colima y Jalisco; además, chubascos en estados del noreste, oeste, centro, este y sureste de México, incluida la Península de Yucatán.

¿Dónde se encuentra el huracán Vance?

De acuerdo con Conagua, el centro del huracán Vance en categoría 2 se encuentra a 555 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero , y a 690 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima .

Vance tiene vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, ráfagas de 205 kilómetros por hora, y se mueve hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hoy.

¿Dónde está el frente frío número 3 y cuáles serán sus efectos?

En tanto, el frente número 3 se extenderá con características de estacionario cerca de la frontera norte de México, en donde se disipará en el transcurso del día.

Las bajas temperaturas estará presentes en Durango, Chihuahua y Baja California, con -5 a 0 grados centígrados.

Además, se esperan de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cuál será la temperatura para la Ciudad de México este sábado?

La Conagua informó que para la CDMX se pronostica cielo nublado la mayor parte del día; por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla, así como ambiente frío a muy frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado sin lluvia. La temperatura mínima será de 11 a 13 grados centígrados y la máxima de 20 a 22 grados centígrados.

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