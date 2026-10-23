Frente frío 3 ‘refrescará’ a CDMX y Edomex: ¿Cómo será el clima este sábado 24 de octubre?

Así estará el clima en CDMX y Edomex este sábado 24 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un sábado 24 de octubre con cielo mayormente nublado y ambiente fresco por el frente frío 3 en el Valle de México. Se esperan condiciones estables en Ciudad de México y Estado de México, sin probabilidad de lluvias significativas, pero con temperaturas bajas durante la mañana y la noche.

Vista del Valle de México bajo un cielo nublado durante la mañana.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex este sábado?

En la Ciudad de México, los habitantes experimentarán una temperatura mínima de 9.3°C y una máxima de 20.3°C. Por su parte, en Toluca, las condiciones serán más frías, con una mínima de 5.3°C y una máxima de 17.3°C. Actualmente, Toluca registra 12.4°C.

Para los municipios del Estado de México, Naucalpan tendrá temperaturas entre 9.0°C y 19.7°C, con 16.1°C actuales. Ecatepec, en contraste, será ligeramente más cálido, con una mínima de 9.7°C y una máxima de 21.0°C, registrando 16.9°C ahora. Toluca se mantiene como la zona más fría de la región.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este sábado?

El pronóstico general para la Ciudad de México y el Estado de México indica un cielo nublado durante todo el sábado. No se espera probabilidad de lluvia para ninguna de las ciudades principales de la zona. Las condiciones atmosféricas se mantendrán secas, a pesar de la nubosidad presente.

El viento en la región será ligero, con velocidades de hasta 6 km/h en las principales ciudades. A nivel nacional, el SMN advierte sobre lluvias fuertes en el noroeste, norte y sureste del país, así como un frente frío en el noroeste, que no afectará directamente al Valle de México.

¿Cómo será el clima los próximos días en CDMX y Edomex?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 24 de octubre: Máxima de 19°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 25 de octubre: Máxima de 20°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Lunes 26 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana en el Valle de México muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, aunque las mínimas se mantendrán frescas. El cielo permanecerá nublado, y el viento disminuirá gradualmente, ofreciendo un clima estable pero fresco en general.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas, especialmente en las mañanas y noches, se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura. Es importante mantenerse hidratado, aunque no haya calor extremo, y prestar atención a niños y adultos mayores, que son más sensibles al frío.

Al salir, es aconsejable llevar una chamarra o suéter ligero. Aunque no se esperan lluvias, tener un paraguas a mano nunca está de más, sobre todo si se planean actividades al aire libre que puedan extenderse hasta la tarde, cuando la nubosidad es más densa.

Fuente: CONAGUA.

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