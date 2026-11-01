¿Malas noticias para el peso? Dato de empleo en EU podría subir tasas de interés de la Fed

El reporte de empleo de octubre en Estados Unidos podría modificar las expectativas sobre las tasas de interés. Foto: (Daniel Heuer/Bloomberg).

Estados Unidos se prepara para una semana clave para su mercado laboral, con la publicación del informe de empleo de octubre, un indicador que podría influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés y, en consecuencia, en el comportamiento del peso mexicano frente al dólar.

Los analistas esperan que la economía estadounidense haya generado 65 mil empleos durante octubre, más del doble de los registrados el mes anterior. Además, prevén que la tasa de desempleo se mantenga en 4.2 por ciento.

Si las cifras confirman que el mercado laboral conserva su fortaleza, la Reserva Federal podría tener menos incentivos para relajar su política monetaria y mantener abiertas las posibilidades de nuevos aumentos en las tasas de interés para combatir la inflación.

Este escenario podría representar un factor de presión para el peso mexicano, debido a que tasas de interés más elevadas en Estados Unidos pueden aumentar el atractivo de los activos denominados en dólares y modificar los flujos de inversión hacia economías emergentes.

Sin embargo, el resultado dependerá de qué tan diferentes sean las cifras respecto de las expectativas del mercado y de cómo interpreten los inversionistas las señales sobre la economía estadounidense.

El efecto sobre el tipo de cambio también dependerá de la diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos. Si la Fed eleva sus tasas mientras el Banco de México mantiene sin cambios las suyas, el diferencial de rendimientos entre ambos países podría reducirse, lo que restaría atractivo a algunas inversiones en pesos.

Por ello, los inversionistas también estarán atentos a otros indicadores laborales que se publicarán antes del viernes. El martes se conocerán las vacantes de empleo correspondientes a septiembre, mientras que el jueves se divulgarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que se prevé permanezcan cerca de sus niveles más bajos en décadas.

Estos datos permitirán evaluar si las empresas estadounidenses están contratando menos trabajadores, si aumentaron los despidos o si el mercado laboral conserva su estabilidad.

De acuerdo con Bloomberg Economics, aunque las pérdidas de empleos han comenzado a aumentar gradualmente, todavía no existen señales de despidos masivos. La firma describe el panorama como un mercado laboral con pocas contrataciones y pocos despidos, que pierde dinamismo, pero no muestra un deterioro generalizado.

¿Qué pasará con las tasas de interés en México?

En México, el Banco de México (Banxico) también tendrá un papel relevante en el comportamiento del peso. Los pronósticos apuntan a que la institución mantendrá su tasa de interés de referencia en 6.5 por ciento por cuarta reunión consecutiva.

Esta expectativa responde a que la inflación anual se aceleró más de lo previsto y se alejó todavía más del objetivo de 3 por ciento del banco central.

De esta manera, las decisiones de la Fed y Banxico, junto con la evolución de la inflación en ambos países, serán factores a seguir para los inversionistas y para el mercado cambiario.

El informe de empleo estadounidense se publicará el viernes y será uno de los indicadores más importantes de la semana para conocer la fortaleza de la economía de Estados Unidos y las posibles señales sobre el rumbo de su política monetaria.

-Con información de