Eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

¡Las máscaras comienzan a caer! Estos son los detalles del cuarto programa de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026. (Foto: Cortesía Televisa/Univision/ChatGPT)

La nueva temporada de ¿Quién es la máscara? continúa con las presentaciones de las celebridades ocultas bajo disfraces que buscan conquistar al público y evitar que los investigadores descubran sus identidades.

Durante el cuarto programa, nuevamente hay hasta dos participantes en riesgo de quedar eliminados en ¿Quién es la máscara?, a menos que el panel utilice el botón de salvación para que uno de ellos no revele su identidad.

En el nuevo capítulo, los investigadores Anahí, Mauricio Ochmann, Yuri y Juanpa deben seguir las pistas para tratar de adivinar la identidad de gada uno de los personajes.

Anahí puente es una de las investigadoras de '¿Quién es la máscara?' 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

¿Quién es la máscara? 2026 se transmite los domingos a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Cada emisión presenta nuevas actuaciones, pistas y apuestas de los investigadores, quienes intentan descubrir quién está detrás de los disfraces. La temporada 2026 contempla 10 emisiones, contando la final.

¿Dónde ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

El programa puede verse en México a través de dos opciones:

Las Estrellas: el canal de televisión abierta transmite el reality los domingos a las 20:30 horas.

el canal de televisión abierta transmite el reality los domingos a las 20:30 horas. ViX: la plataforma de streaming ofrece otra alternativa para seguir el programa en vivo, mediante el acceso o la suscripción correspondiente.

Además de las transmisiones, el sitio oficial de Las Estrellas publica información sobre los personajes, videos de sus presentaciones y pistas que pueden ayudar a descubrir las identidades de las celebridades participantes.

'¿Quién es la máscara?' llega a su cuarto programa en la edición 2026. (Foto: Cortesía Televisa Univision/ChatGPT)

¿Qué personajes fueron revelados en ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Tres personajes de ¿Quién es la máscara? ya perdieron su máscara y revelaron la identidad de las celebridades que se encontraban detrás de los disfraces.

Gárgola: René Casados

Gárgola fue el primer eliminado de la temporada 2026. Detrás del disfraz se encontraba el actor René Casados, quien se despidió del programa durante la gala de estreno.

Beto Batazo: Latin Lover

El segundo personaje revelado fue Beto Batazo, quien resultó ser el luchador Latin Lover. Durante su participación, interpretó la canción ‘Este’, pero no consiguió mantenerse en la competencia.

Los investigadores realizaron distintas apuestas sobre su identidad. Juanpa Zurita mencionó a Aarón Mercury; Anahí pensó en Jaime Camil; Mauricio Ochmann apostó por Héctor Sandarti, mientras que Yuri consideró que podía tratarse de Arturo Carmona. Ninguno acertó.

Rito Cangurito: Verónica Montes

La segunda gala también terminó con la eliminación de Rito Cangurito, personaje detrás del cual se encontraba la actriz Verónica Montes, conocida por sus participaciones en producciones como ‘El Maleficio’ y ‘El señor de los cielos’.

Tiburcio: Vanessa Huppenkothen

En el tercer programa, el primer eliminado fue Tiburcio. Tras la máscara estaba la conductora deportiva Vanessa Huppenkothen. Únicamente la investigadora Anahí le atinó a la identidad del personaje.

Atrapasueños: Alejandra Barros

La última eliminada hasta el momento fue Alejandra Barros, quien interpretó a Atrapasueños.

¿Qué personajes permanecen en la competencia de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Después de las cinco eliminaciones, 13 personajes permanecen en la competencia. La lista está integrada por:

Alex Loro

Ana Conda

Caco Mixtle

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

El Paisa

Fifí Ñera

La Patrona

Licua Checo

Octavia Ventosa

Patito Feo

Roseta Palomares

Slash

Los participantes deben presentar sus números musicales y mostrar pistas sobre su identidad para convencer al público y a los investigadores. Al final de cada gala, la dinámica de salvación puede cambiar el resultado y evitar que una máscara abandone el programa.