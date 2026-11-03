Alfredo Olivas agradece al doctor que le salvó la vida tras su atentado: ‘Esa noche no fue fatídica’

Alfredo Olivas dio un concierto y dedicó un momento para reconocer la labor del médico que le salvó la vida. (Foto: Cuartoscuro)

Alfredo Olivas fue víctima de un atentado durante un concierto en Chihuahua en 2015. Ahora, 11 años después del ataque armado en su contra, el cantante de regional mexicano tuvo un gesto de agradecimiento con el médico que lo atendió de urgencia y le salvó la vida.

Durante una presentación reciente, Alfredo Olivas invitó al doctor Juan Carlos Almarán a subir al escenario para después interpretar ‘El Paciente’, canción que escribió sobre la balacera en su contra.

“Quiero que levante la mano el doctor Juan Carlos Almarán que me dijo iba a estar en el público por aquí. Ese tigre, aquella noche difícil que no fue fatídica gracias a Dios. No le doy un beso porque está muy lejos. Venga para acá, la gente lo quiere conocer”, dijo ante el público.

De acuerdo con el relato del cantante, el médico se encontraba celebrando cuando recibió la llamada para atenderlo. A pesar de estar fuera de su horario laboral, acudió al consultorio y lo atendió de urgencia.

¿Cómo fue el ataque armado en contra de Alfredo Olivas?

Durante las primeras horas del 28 de febrero de 2015, Alfredo Olivas fue atacado a balazos mientras ofrecía un concierto en Chihuahua. De acuerdo con una de las versiones que surgieron entonces, la agresión habría ocurrido porque presuntamente el músico inició un coqueteo con una de las mujeres que acompañaban a los agresores.

También surgió la versión de que el músico arrojó un saco desde el escenario hacia las mesas donde se encontraban algunos asistentes, lo que ocasionó que se derramaran botellas de alcohol.

En aquel momento, la Fiscalía de Chihuahua informó que los atacantes fueron detenidos y que se les decomisaron dos pistolas. Como resultado de la balacera, murió un menor de edad y otras dos personas resultaron heridas, además del cantante.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Alfredo Olivas compartió que recibió seis balazos distribuidos en las piernas, el abdomen y la espalda, aunque ninguno de ellos fue de gravedad.

“Me hirieron físicamente (...) me preguntaba si no era una pesadilla (...) Te aseguro que yo no tuve coqueteo con nadie, soy el menos coqueto de todos los cantantes”, compartió el músico de regional mexicana en la plática publicada en 2019.

El cantante tardó dos meses en regresar a los escenarios. Su ausencia se debió tanto al proceso de recuperación física como a la preocupación de volver a sufrir una agresión.

Alfredo Olivas fue el blanco de un ataque armado en 2015 durante uno de sus conciertos. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

¿Qué dice ‘El Paciente’, canción que Alfredo Olivas dedicó al ataque armado que sufrió?

Después del atentado en Chihuahua, Alfredo Olivas escribió un corrido inspirado en lo que vivió durante aquella presentación de 2015.

La canción se titula ‘El Paciente’ y relata la historia de un hombre herido que espera la llegada del médico para recibir atención después de haber sido baleado. A través de su letra, el cantante retrata la incertidumbre, el miedo y la angustia de encontrarse entre la vida y la muerte.

“Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula, la ansiedad y el desespero con el miedo se acumula, como pasaron los hechos preguntaron peritaje, señor ahora le contesto solo deje que la cuaje y es que cómo se prepara para dejar esta vida si yo no compré boleto y ya estaba de salida”, dice parte de la letra de la canción.